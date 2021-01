Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed059f6-2bae-4c31-b8ce-a76be204e217","keywords":null,"link":"/360/20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","timestamp":"2021. január. 09. 16:30","title":"A fogamzásgátlás gátlása – 1991. január 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiábrándultak az online gyűlöletből. ","shortLead":"Kiábrándultak az online gyűlöletből. ","id":"20210110_Harry_herceg_Meghan_Markle_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e9e54-7f1d-436a-af15-351838fa8ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210110_Harry_herceg_Meghan_Markle_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 10. 17:37","title":"Harry herceg és Meghan Markle otthagyják a közösségi médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik az embereket, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Nincs buszközlekedés, nincs autóforgalom, és most már nemcsak a járvány, hanem a hóhelyzet miatt is arra kérik...","id":"20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4f901-1dde-4d03-863b-e68af4ffafc2","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Az_elmult_50_ev_legnagyobb_havazasat_nyogi_Madrid","timestamp":"2021. január. 09. 10:16","title":"Az elmúlt 50 év legnagyobb havazását nyögi Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

