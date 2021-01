Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy bűnszövetség honosított magyar állampolgárok adataival juttatta be vevőit az EU-ba és az Egyesült Államokba. Két okmányirodai ügyintézőt is megvádoltak az ügyben. 76 külföldinek szereztek magyar útlevelet csalók

Hiányos tájékoztatást kaptak a károsultak a kártérítési igényről, többeknek nem küldték ki a díjfelszólító levelet, rossz volt a panaszkezelés, nem volt megfelelő vírusvédelem az informatikai rendszerben – egyebek mellett ezt állapította meg az MNB, miután vizsgálatot tartott a Groupama Biztosítónál.

Többféle szabálytalanság miatt büntette meg az MNB a Groupamát

A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új művében, és az öregkorában magát fészkével együtt elégető, majd újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást.

Csernus Imre: Az optimizmus magas szinten tarthatja az immunitást a Covid ellen

2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.

Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt Gyurcsány Ferenc régi harcostársai és a párthoz közeli vállalkozások is visszatérő szereplői a DK-s pártalapítvány szerződéslistájának.

Special Feri-pólók, „nyelvezetkereső tréning" – a DK alapítványának költései az elmúlt 5 évben A stájer régió, Schladming-Dachstein nincs messze; minden családtag jól szórakozhat, és gyakorlatilag az összes pontja olyan a valóságban, mintha egy filterektől káprázó Instagram-kép lenne. Téli csodavilág Stájerországban - itt van a szomszédban, és még a szavunk is eláll tőle Vállalati felhasználásra szánják, de a kategóriában megszokottól eltérően ezúttal nemcsak a szerelők, hanem az irodában dolgozók is hasznát vehetik. A szemüveggel úgy vetíthetünk szemünk elé akár öt virtuális képernyőt is – tele hasznos információkkal –, hogy azok tartalmát senki más nem látja.

Bemutatta új csodaszemüvegét a Lenovo: akár öt képernyőt vetít viselője elé

A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.

Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást