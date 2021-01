Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény 2019-ben etikai vizsgálatot kezdeményezett Bálint Péter ügyében.","shortLead":"Az intézmény 2019-ben etikai vizsgálatot kezdeményezett Bálint Péter ügyében.","id":"20210111_Zaklatasi_ugy_Debreceni_Egyetem_deka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa51d73-aecd-4b4b-8a86-123c4d2eb44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Zaklatasi_ugy_Debreceni_Egyetem_deka","timestamp":"2021. január. 11. 10:39","title":"24.hu: Zaklatási ügye miatt távozhatott a Debreceni Egyetem dékánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad hivatalában.

","shortLead":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad...","id":"20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5262ba-6783-4132-9260-4e661171c310","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","timestamp":"2021. január. 11. 12:01","title":"Hatszor szólt hiába a rendőrfőnök, hogy vessék be a Capitoliumnál a Nemzeti Gárdát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított Hungexpóban kap helyet idén szeptemberben, ahol azonban félkész épületek és eltelt határidejű ígéretek fogadták az Átlátszó oknyomozó portál helyszínre látogató munkatársát.","shortLead":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított...","id":"20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8425c39-89bc-4c49-a97e-c3bb54d9d7e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","timestamp":"2021. január. 11. 14:19","title":"Késve épül a vadászati kiállítás helyszíne, pedig egyre fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel készül a hétvégére.","shortLead":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online...","id":"20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9638cd-477f-4c35-a061-d7a1317f1c8d","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","timestamp":"2021. január. 12. 08:10","title":"Száz éve „fűrészelt ketté” először egy nőt egy bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94455577-84f0-4ea4-ae7e-45193e0052a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kapacitása felét használja ki a malomipar.","shortLead":"Kapacitása felét használja ki a malomipar.","id":"20210111_10_szazalekkal_is_emelkedhet_a_liszt_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94455577-84f0-4ea4-ae7e-45193e0052a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f907e5c8-f0f9-411c-843c-88c20f2df2ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_10_szazalekkal_is_emelkedhet_a_liszt_ara","timestamp":"2021. január. 11. 06:55","title":"Újabb lisztáremelésre kényszerülnek a malmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]