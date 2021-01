Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.

Az LG sem érkezett üres kézzel az idén online zajló CES elektronikai szakkiállításra: egy ágykeretként is funkcionáló tévét mutatott be a dél-koreai cég. A szokatlan fejlesztés fontos előnye, hogy a készülék, illetve maga a panel így mindig szem előtt lesz. Az OLED kijelzővel rendelkező eszköz 55 colos, és bizonyos százalékban átlátszó is. Ahhoz azonban elég sötét, hogy a rajta megjelenő tartalom jól kivehető legyen.

A televízió természetesen nem az ágyba építve helyezkedik el. Egy, a lábrészhez tolható, extra keretbe került, amelyből gombnyomásra, néhány másodperc alatt elő-, illetve visszabújik. Bár az LG elsősorban az ágyban való tévézéshez találta ki újdonságát, a készülék értelemszerűen a lakás bármely pontján felállítható.

Egy másik érdekesség, hogy a panel kikapcsolt állapotban is használható: amikor ugyanis a képernyő nem terebélyesedik ki, egy kisebb megjelenítőn az órát és a dátumot is mutatja. A hangszórók az állványzat alsó részében találhatók. Az LG arról nem közölt részleteket, mennyire strapabíró a készülék.

© LG Display

A gyártó már korábban is készített átlátszó képernyőjű terméket, de azok inkább LCD-k voltak. Az OLED-del való kísérletezés csak nemrég kezdődött. Utóbbi legfőbb előnye, hogy az átlátszóság ellenére is sokkal szebb képet ad, mint a hagyományos LCD, ám ezzel együtt drágább is: a dél-koreai cég tavaly bemutatott, a fentihez hasonlóan viselkedő televíziójáért 87 ezer dollárt, vagyis nagyjából 25,8 millió forintot kérnek. Ennek alapján a mostani sem lesz olcsó, de hogy pontosan mibe kerül, azt még nem tudni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.