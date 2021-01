Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást Németországban. ","id":"20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1160fe-17c7-4504-90f7-77eea83cd082","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Markus_Soder_Bajoroszag_FFP2es_maszk","timestamp":"2021. január. 12. 19:01","title":"FFP2-es maszkokat kell viselni Bajorországban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","shortLead":"Az LG Rollable néven készít egy újfajta telefont, amit az összehajtható helyett feltekerhető kijelzővel látnának el.","id":"20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead89b2a-7fbd-4af4-aa0d-8741495d37d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497a23c2-e845-4086-8ad2-85326d396b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_feltekerheto_kijelzo","timestamp":"2021. január. 12. 19:03","title":"Videó: Megmutatta az LG, milyen lehet a feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont májusban volt, a tavaszi visszaeséssel együtt az év első 11 hónapja közel 10 százalékos mínuszban van 2019-hez képest.","shortLead":"Októberről novemberre tovább nőtt az építőipar termelése, amely így meghaladta a 2019 novemberi szintet. A mélypont...","id":"20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bd7730-ba25-484d-87f0-a819dba8c9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Az_epitoipar_elkezdte_utolerni_magat_de_2020_mar_kuka","timestamp":"2021. január. 14. 09:44","title":"Az építőipar elkezdte utolérni magát, de 2020 már kuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta a magzatát a méhéből. Ha horrorisztikus volt a gyilkosság, amit Lisa Montgomery elkövetett, akkor horrorisztikus volt az élet is, amelyet addig élnie kellett. A halálbüntetésének a jogosságáról pedig az utolsó pillanatokban is vitatkoznak. Most egyelőre elhalasztották a kivégzését.



","shortLead":"Lisa Montgomerynek január 12-én adták volna be a méreginjekciót, mert 2004-ben megfojtott egy terhes nőt, majd kivágta...","id":"20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e2b9e8-7d2d-4fa4-883f-bb53181255e6","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Lisa_Montgomery_halalbuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:00","title":"Felfoghatatlan borzalmakat hoz felszínre egy vitatott kivégzés Trump elnökségének utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült, ez nem csak a szezonnyitót érinti.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt már korábban is rebesgették, hogy változhat a Formula–1 versenynaptára. Mint kiderült...","id":"20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea164e-1457-4c58-98da-e201f3393a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210112_forma1_versenynaptar_valtozas_ausztralia_bahrein","timestamp":"2021. január. 12. 10:31","title":"Bahreinben kezdődik az F1-es szezon, Imola visszatér a naptárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Politikai vitában védené meg igazát Hadházy Ákossal szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, és nem Facebook-tiltásokkal. Szerinte a közösségi média olyan, mint a Hyde Park sarka: senki szólásszabadságát nem lehet korlátozni. \"Nem az én igazságomat védi a Fidesz, hanem a saját hazugságait\" – felel rá Hadházy.","shortLead":"Politikai vitában védené meg igazát Hadházy Ákossal szemben Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője, és nem...","id":"20210113_A_Fidesz_fantomfajdalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d97b38-0ad5-476b-8047-3b6d4e8554df","keywords":null,"link":"/360/20210113_A_Fidesz_fantomfajdalma","timestamp":"2021. január. 13. 15:00","title":"A Fidesz védi Hadházy szólásszabadságát, az érintettnek viszont nevetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]