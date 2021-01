Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","shortLead":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","id":"20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8a752-cdfe-4c90-acb9-178d667c1445","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 21:36","title":"Egy nap alatt négyen meghaltak egy belga idősotthonban, miután megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","shortLead":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","id":"20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f052b3-83ea-4419-b06c-a74c396a2cea","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","timestamp":"2021. január. 18. 09:00","title":"99 éves kor felett nem lehet online regisztrálni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","shortLead":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Ember nincs, aki átlátja azt a zűrzavart, ami ebből lett.","shortLead":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott...","id":"202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881b4be-5ca6-4b24-a34f-0898c355bfe6","keywords":null,"link":"/360/202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","timestamp":"2021. január. 19. 07:00","title":"Átláthatatlan káosz lett abból, hogy a kormány hozzányúlt az egészségügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002","c_author":"HVG","category":"360","description":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","shortLead":"A továbblépéshez fióktelepet nyitott Budapesten a luxemburgi bejegyzésű Network4 Media Group S.a.r.l.","id":"202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f09ea7-ec18-4fcf-b607-f7bbd2b88002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506f9563-d4ba-4492-bec2-4c69ad937bb8","keywords":null,"link":"/360/202102_network4_media_group_terjeszkednek_amagyarok","timestamp":"2021. január. 18. 12:00","title":"Frei Tamásék tévéhálózata terjeszkedni készül a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]