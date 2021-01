Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","shortLead":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","id":"20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acce137-8c67-422e-a7ac-5b11f3221749","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 18. 12:16","title":"Zúgolódnak a karanténba kényszerített teniszezők Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","shortLead":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","id":"20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3305de9-9f84-4224-840a-b8b8e6f5c3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. január. 18. 19:06","title":"A koronavírus miatt egy évvel csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","shortLead":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","id":"20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feecd0c-dd7b-45fa-b4ff-2aa2c2c69028","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","timestamp":"2021. január. 18. 12:58","title":"A felfújt Trump-baba múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","shortLead":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","id":"20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f052b3-83ea-4419-b06c-a74c396a2cea","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","timestamp":"2021. január. 18. 09:00","title":"99 éves kor felett nem lehet online regisztrálni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. Vera Jourová levélben jeleztek a magyar civileknek, hogy vizsgálják az ügyet.","shortLead":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány...","id":"20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc82787-096a-4f7c-8ee4-d400641b43c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","timestamp":"2021. január. 18. 12:08","title":"Az Európai Bizottság vizsgálja a civiltörvény miatt elutasított pécsi alapítvány ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]