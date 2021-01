Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja elmondani sokmilliós közönség előtt. A mondatokat és a szavakat pedig egy dadogó ember minden küzdelmével fogja majd egybefűzni. Joe Biden életét ugyanis végigkísérte a dadogás.","shortLead":"Joe Biden január 20-án, az Egyesült Államok új elnökeként valószínűleg élete egyik legfontosabb beszédét fogja...","id":"20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7014f678-f176-44b7-9c68-7b0ce5860353","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Joe_Bident_a_dadogasa_is_elkiseri_az_elnoki_beiktatasra","timestamp":"2021. január. 19. 20:00","title":"Joe Bident a dadogása is elkíséri az elnöki beiktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","shortLead":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","id":"20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3b7e49-198c-4f34-8e5b-e26933a190fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","timestamp":"2021. január. 18. 18:43","title":"Kritikus méretű lehet az informatikushiány a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7","c_author":"Csányi Nikolett - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma a változásnak. Persze ha abból indulunk ki, hogy elkerülnénk a zsúfoltságot, akkor tökéletes hely egy téli kirándulásra. És akkor még ott van a tó is, amiben akár fürdeni is lehet. A téli Magyarország túrázóhelyeit bemutató videósorozatunk első részében kollégánk meg is tette. ","shortLead":"Lehet-e valóban \"négy évszakos\" a Balaton? Egyelőre nehezen hihető, mostanság pedig pláne nincs túl sok nyoma...","id":"20210119_Hazai_palya_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6822a0ed-06cb-4f67-add6-ff06c41630b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12578787-229e-4ae9-8cf3-a3ce42c85a02","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Hazai_palya_1","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Hazai pálya: Tényleg megéri csobbanni egyet a téli Balatonban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte gyermeket tervező nők százezrei szembesülnek a fenti dilemmával, a válaszként alkalmazott gyakorlat azonban egyelőre országonként különbözik. Szakértői vélemények szerint az mRNS oltások elméletben nem veszélyesek a várandósokra, de klinikai kísérletek hiányában ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. Magyarországon ezért nem ajánlják az oltást terheseknek, az Egyesült Államokban viszont az érintettekre bízzák a döntést. Kivételek azonban nálunk is akadnak.","shortLead":"Melyik a kockázatosabb: terhesen elkapni a koronavírust, vagy beadatni az ellene kifejlesztett oltóanyagot? Világszerte...","id":"20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038fe096-520b-4a98-afec-e0daa0c21b5d","keywords":null,"link":"/elet/20210119_kismama_terhesseg_koronavirus_elleni_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:40","title":"Nálunk nem ajánlott kismamáknak a koronavírus elleni oltás, de van, ahol megkaphatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több tízezren szállhatják meg Újdelhi központját.","shortLead":"A kormány hatékonyabb mezőgazdaságot szeretne, a gazdák a megélhetésükért aggódnak. Ha Modi kormányfő nem enged, több...","id":"202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6393b284-3d26-4f4a-a1af-b5856f87a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319dafb1-cbf6-45d0-90f3-5351bd32693f","keywords":null,"link":"/360/202102__indiai_agrartiltakozas__kisparcellak__korszakvaltas__roti_traktor_adotorony","timestamp":"2021. január. 19. 15:30","title":"Az indiai kormány kezdi felfogni, hová fajulhat az agrárreform elleni parasztmozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","shortLead":"Mégis hogy lehet edzeni egy hotelszobában?","id":"20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acce137-8c67-422e-a7ac-5b11f3221749","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Zugolodnak_a_karantenba_kenyszeritett_teniszezok_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 18. 12:16","title":"Zúgolódnak a karanténba kényszerített teniszezők Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","shortLead":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","id":"20210119_1954_jaguar_sportkupereims","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c88d34-c516-4ab5-9bf9-6946c9c5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_1954_jaguar_sportkupereims","timestamp":"2021. január. 19. 09:21","title":"1954-nek állít emléket az új Jaguar sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","shortLead":"Nyikolaj Antoskin irányította az atomerőmű felrobbant blokkjának helikopteres oltási műveletét.","id":"20210118_anoskin_halal_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0502729f-be98-43ea-a56d-4bae256b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabec864-caa0-4c1f-afa2-cb2c1792e1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_anoskin_halal_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 21:12","title":"Meghalt a csernobili atomkatasztrófa tűzoltásának parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]