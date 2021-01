Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"822baa28-6c0a-48af-b807-5bc98dc1f079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetsorozatban egy ember meghalt, tíz megsérült.","shortLead":"A balesetsorozatban egy ember meghalt, tíz megsérült.","id":"20210119_japan_autopalya_tomegbaleset_hovihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=822baa28-6c0a-48af-b807-5bc98dc1f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c7458-f10d-46c8-86b0-a072c9348276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_japan_autopalya_tomegbaleset_hovihar","timestamp":"2021. január. 19. 16:45","title":"130 jármű rohant egymásba egy japán hóviharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834bda02-edc0-4b6e-b56e-883890741c0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A készítményben méz, szerecsendió, koriander és más fűszerek voltak.\r

","shortLead":"Jesse González az Egyesült Államok egyik legjobb kapusának számít, viszont májusban a felesége feljelentette családon...","id":"20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbef70f-f091-4928-9975-7d5cc0091578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91cef1-8cd1-4ca3-80b4-27b064b7a139","keywords":null,"link":"/elet/20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Családon belüli erőszak vádja miatt kirúgott kapust igazolhat le a Budapest Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c30bbe-9729-459b-b5f3-7e9604ba1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vulkáni hamura figyelmeztetnek Cataniában.","shortLead":"A hatóságok vulkáni hamura figyelmeztetnek Cataniában.","id":"20210119_Ismet_kitort_az_Etna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57c30bbe-9729-459b-b5f3-7e9604ba1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bed89-59cd-4eec-8fda-b991df899b21","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Ismet_kitort_az_Etna","timestamp":"2021. január. 19. 16:18","title":"Ismét kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének, Joe Bidennek a hivatalba lépését követően a hagyományos elnöki és alelnöki ebéd a Capitoliumban, és az esti beiktatási bál is, helyette másfél órás televíziós műsor lesz Amerika ünnepe címmel a kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész, Tom Hanks vezetésével. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének...","id":"20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db7b278-a090-4fb3-ba5d-b91f354eea35","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","timestamp":"2021. január. 20. 16:49","title":"A Biden pezsgőtől a Harris-tálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak, és még az sem kizárt, hogy azt Hollandiában tölthetik majd le.","shortLead":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak...","id":"20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595d3bfb-db5c-4bf2-a42d-99678e6e2a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","timestamp":"2021. január. 19. 19:06","title":"Enyhítették a Szigeten drogot áruló hollandok büntetését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]