[{"available":true,"c_guid":"a1c4537b-a1b4-4662-b235-82e0d544e282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gigantikus méretű dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában; a szakértők szerint ez lehet az egyik legnagyobb élőlény, amely valaha élt a Földön.","shortLead":"Egy gigantikus méretű dinoszaurusz maradványait tárták fel Argentínában; a szakértők szerint ez lehet az egyik...","id":"20210121_dinocsontvaz_dinoszaurusz_argentina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c4537b-a1b4-4662-b235-82e0d544e282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024a706-769d-43a2-917f-dc23577ae318","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_dinocsontvaz_dinoszaurusz_argentina","timestamp":"2021. január. 21. 19:03","title":"Gigantikus dinó csontvázát találták meg Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","shortLead":"Mert nem kaptak erre vonatkozó javaslatot. ","id":"20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0f7603-88b1-4525-8c73-176ec705501f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_kormanyinfo_gulyas_gergely_vasarlasi_idosav_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 16:05","title":"A kormány egyelőre nem gondolkodik az idősek vásárlási sávjának visszaállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A huszonöt évesnél fiatalabbak jövedelemadó-fizetés alóli mentesítése leginkább szavazatvásárlásként értelmezhető, sokat nem lendít a munkaerőpiac helyzetén. De mire megyünk a 13. havi nyugdíjjal és a vidékfejlesztés felpörgetésével?","shortLead":"A huszonöt évesnél fiatalabbak jövedelemadó-fizetés alóli mentesítése leginkább szavazatvásárlásként értelmezhető...","id":"202103__covid_utan__korkedvezmeny__voksvadaszat__semmi_sem_draga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b15ba5a-782c-4048-bbfd-43546a71cd8e","keywords":null,"link":"/360/202103__covid_utan__korkedvezmeny__voksvadaszat__semmi_sem_draga","timestamp":"2021. január. 22. 06:30","title":"Ez már a kampány: Orbán a költségvetési fegyelem látszatára sem ügyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban a felhasználók egy kellemetlenséggel találkoztak, amikor a komputerhez ultraszéles monitort csatlakoztattak. Az Apple elismerte a problémát, és javítást ígér.","shortLead":"Igazi – és drága – slágerterméknek számítanak az Apple saját lapkakészletével (M1) szerelt gépei, azonban...","id":"20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11598ee-f594-4709-865a-100bac8870b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_m1_gepek_problema_ultraszeles_monitorok","timestamp":"2021. január. 20. 13:03","title":"Elismeri az Apple: meggyűlhet az M1-es gépek baja az ultraszéles monitorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az erős széllökések miatt.\r

","id":"20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ebecc7-fe52-4a1e-949a-691e67bc234b","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Idojaras_melegrekord_havazas","timestamp":"2021. január. 22. 06:06","title":"Pénteken megdőlhet a napi melegrekord, vasárnap már havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes pillanatok – amíg nem rendszeresek – néhány egyszerű módszerrel le is küzdhetők.","shortLead":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes...","id":"20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903af55f-ad60-485f-9970-67a9cdbf9068","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","timestamp":"2021. január. 21. 07:00","title":"Tippek, ha rosszul indul a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétpó jelenlegi polgármestere szerint hivatalba lépése után nem sokkal helyezték el a lehallgatókészüléket a polgármesteri hivatalban.



","shortLead":"Kétpó jelenlegi polgármestere szerint hivatalba lépése után nem sokkal helyezték el a lehallgatókészüléket...","id":"20210120_Poloska_Boldog_Istvan_Ketpo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbabccbc-2702-429a-9abe-083639c0ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Poloska_Boldog_Istvan_Ketpo","timestamp":"2021. január. 20. 11:38","title":"Poloskát találtak Boldog István volt irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]