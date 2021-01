Az Apple csak az év második felében, valamikor ősszel – de az is lehet, hogy csak 2022-ben – mutathatja majd be a legújabb MacBook Airt, a Bloomberg már most tudni vél néhány információt a fejlesztésről. Természetesen ebbe a gépbe is a cég saját M1 processzora kerülhet – vélhetően annak második generációja –, a készülék vékonyabb és könnyebb lesz az elődeinél. Mindezek tetejébe még a kijelzőt körbeölelő kávát is vékonyabbra tervezik.

A Bloomberg konkrétumokat nem ír, vagyis azt nem tudni, mennyivel lehet könnyebb és vékonyabb a laptop.

Nem viccelt az Apple: tényleg brutálisan erős lett a MacBook Air az M1 processzorral A friss AnTuTu-teljesítményteszten több mint 1 millió pontot ért el az Apple új processzora. Ezzel az eredménnyel magabiztosan vezet a gyártó más chipjeivel szemben.

Az újfajta kialakítás abban is segíthet, hogy az Apple jobban elkülönítse a MacBook Airt a MacBook Prótól. A 2020 novemberében bemutatott készülék ugyanis sokban hasonlít a MacBook Próra – mármint arra a verzióra, amiben nincs ott a Touch Bar. És ha minden jól megy, az idei évben érkező új Macbook Prókban már nem lesz ott az OLED kijelzős sáv.

