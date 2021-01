A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P és Mate-sorozattól is megválna a kínai cég. Döntés állítólag még nem született az ügyben.

A Huawei tavaly novemberben adta el a Honor okostelefon-üzletágát egy másik kínai vállalatnak, hogy megmentse. Az Egyesült Államok szankciói ugyanis nemcsak a Huaweire, hanem a Honorra is vonatkoztak, így azzal, hogy túladtak rajta, visszatérhetnek a készülékekre a Google alkalmazásai.

A Reuters most újabb, készülőben lévő üzletről számolt be. Ezek szerint a Huawei túladna a P és a Mate-sorozaton is, amit egy olyan konzorcium vehet meg, amely mögött a sanghaji vezetés áll.

A Reuters névtelen forrásokra hivatkozva azt írja, a tárgyalások már több hónapja tartanak, végleges döntés azonban még nem született. Ennek oka, hogy a Huawei továbbra is abban reménykedik, hogy a külföldről – amerikai technológiával – előállított alkatrészeket belföldi forrásból is pótolni tudja. Ez lehetővé tenné a mobilgyártás folytatását.

Bemutatta a Honor az első mobilt, ami már független a Huawei-től Honor V40 5G néven érkezett meg az első olyan Honor-telefon, amit azóta dobtak piacra, hogy a céget 2020 novemberében eladta a Huawei. A készülék egyelőre csak Kínában kerül a piacra.

A P és a Mate-sorozat igen fontos a Huawei számára. 2019 harmadik negyedéve, valamint 2020 harmadik negyedéve között 39,7 milliárd dollár bevételt hozott a két vonal a cégnek, 2020 harmadik negyedévében pedig az eladások 40 százalékát tették ki.

Bár a felhasználók reménykedhetnek abban, hogy a Biden-adminisztráció feloldja a vállalat ellen hozott szankciókat, az informátorok szerint a cég úgy látja, erre nincs túl sok esély.

Az ügyben megszólalt a Huawei szóvivője is, ő cáfolta, hogy el akarnák adni a két mobilsorozatot.

