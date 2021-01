Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","shortLead":"Egy showműsorban kérdezték, a kesztyűjéről is.","id":"20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a275679-2ffe-4d94-8c52-18c7f49beca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Probaltam_nem_fazni__Bernie_Sanders_reagalt_a_rola_keszult_memekre","timestamp":"2021. január. 24. 18:50","title":"\"Próbáltam nem fázni\" - Bernie Sanders reagált a róla készült mémekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb havazás várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb...","id":"20210125_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7879-0959-49d7-a565-985617b983d1","keywords":null,"link":"/360/20210125_Radar360","timestamp":"2021. január. 25. 08:00","title":"Radar360: Jöhet az új minimálbér, Biden és Macron nagy egyetértésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A menetrend változatlan: az Apple már dolgozik az idei iPhone-okon (iPhone 13 család), és az új operációsrendszer-verzión. Azonban az iOS 15 előnyeiből nem minden iPhone-modell részesülhet. És ugyanez igaz az iPadOS 15 vonatkozásában bizonyos iPadekre is.","shortLead":"A menetrend változatlan: az Apple már dolgozik az idei iPhone-okon (iPhone 13 család), és az új...","id":"20210125_ios_15_tamogatott_iphoneok_ipadek_kompatibilitas_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4810d2f-1e6b-4a65-a4fd-ea6f240d4d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_ios_15_tamogatott_iphoneok_ipadek_kompatibilitas_lista","timestamp":"2021. január. 25. 10:03","title":"Állítólag ezeket az iPhone-okat már nem fogja támogatni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?","shortLead":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly...","id":"20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1e805-da0a-4b75-89de-716195c86aa1","keywords":null,"link":"/kultura/20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","timestamp":"2021. január. 24. 18:00","title":"Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944837bb-d88a-45f6-9c49-c3e0f3b6707b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jónevű tervezőcég az Italdesign utalt arra, hogy az autó bemutatásának 40. évfordulója mentén a DMC-12 új verzióján dolgozik.","shortLead":"A jónevű tervezőcég az Italdesign utalt arra, hogy az autó bemutatásának 40. évfordulója mentén a DMC-12 új verzióján...","id":"20210124_Az_olaszok_mar_rajta_vannak_a_Vissza_a_jovobe_autoja_mai_valtozatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944837bb-d88a-45f6-9c49-c3e0f3b6707b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12298f5-6015-4835-a735-0e8a0ab133dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Az_olaszok_mar_rajta_vannak_a_Vissza_a_jovobe_autoja_mai_valtozatan","timestamp":"2021. január. 24. 09:12","title":"Giugiaro cége hozná vissza a Vissza a jövőbe autóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","shortLead":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","id":"20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961154ee-1921-498c-88d9-883e94dffd73","keywords":null,"link":"/360/20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","timestamp":"2021. január. 24. 09:40","title":"Volt Spiegel-főszerkesztő: Európa a legjobb a világhatalmak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán használta ki őket. Ez változik.","shortLead":"Bár a YouTube-on is megtalálhatók az egyes platformokat régóta meghatározó hashtagek (címkék), a szolgáltató nem igazán...","id":"20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80363a43-c37d-4e05-a4da-06214a6dddbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_youtube_kereses_hashtag_kulcsszo","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Megváltozott a YouTube egyik funkciója, ezernyi új videót fedezhet fel vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]