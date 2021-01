Hatvan millió euróba kerülhet az Apple-nek, ha elveszíti azt a csoportos keresetet, amit az olasz Altroconsumo nyújtott be ellene a milánói bíróságon. A felperes szerint a vállalat a „tervezett elavulás” gyakorlataival megtévesztette a fogyasztókat, és a per több mint egymillió iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s és iPhone 6s Plus telefont érinthet, amelyek 2014 és 2020 között találtak gazdára.

© iFixit

Az Altroconsumo körülbelül 60 millió euró kártérítést kér (ez átlagosan 60 eurót jelent az érintett fogyasztóknak). Szerinte az Apple tisztességtelen gyakorlattal lassítja a régebbi iPhone-okat, méghozzá olyan szoftverfrissítések révén, amelyek károsítják az akkumulátort. A vitatott fojtási probléma elfedése érdekében az Apple csökkentett áron (29–89 euró) „akkumulátorcsere kampányt” indított. Hasonló probléma miatt az Apple már óriási 500 millió dolláros kártérítést fizetett 2020 márciusában, illetve 10 millió eurós bírsággal sújtották a vállalatot Olaszországban „a vízállósággal kapcsolatos félrevezető állítások miatt”.

A jelenlegi per tárgya természetesen nem újdonság. A mostani eset is arra van kihegyezve, hogy ha az amerikai fogyasztók kártérítést kaptak, akkor ugyanez jár az európai felhasználóknak is. Az Apple szokás szerint igen szűkszavú maradt a perrel kapcsolatban. Az Altroconsumo külkapcsolatokért felelős vezetője viszont bízik abban, hogy „ez lehet az utolsó lépés a vállalat által eddig okozott károk orvoslására, mindeközben egy fontos lépés annak érdekében, hogy az Apple nagyobb tisztességességgel forduljon a fogyasztók felé”.

