Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","shortLead":"Alexandre Benallát azzal vádolják, hogy elbocsátása után jogosulatlanul használt diplomata-útleveleket.","id":"20210127_Macron_Benalla_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22986d05-ed34-4746-8765-d0681c676c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300c2c77-d419-4402-8a3e-3cb6ad456610","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Macron_Benalla_botrany","timestamp":"2021. január. 27. 15:55","title":"Bíróság elé áll Macron volt biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811dee7d-19bc-46e8-a7a0-849d4be2685b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Robert De Niro és John Boyega is szerepel a The Formula című autóversenyzős thrillerben.","shortLead":"Robert De Niro és John Boyega is szerepel a The Formula című autóversenyzős thrillerben.","id":"20210127_Robert_De_Niro_autoversenyzos_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811dee7d-19bc-46e8-a7a0-849d4be2685b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5a7f48-bf07-4104-8fa0-2405b485df17","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Robert_De_Niro_autoversenyzos_filmjeben","timestamp":"2021. január. 27. 07:48","title":"Robert De Niróval készít Forma-1-es filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","shortLead":"A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.","id":"20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ca6178-65b0-4a5e-9184-dcd830adfa02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_motogp_dorna_hajdunanas_magyar_futam","timestamp":"2021. január. 27. 12:48","title":"Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró kellemetlenséget okozott, egy kínai városban viszont totális felfordulást.","shortLead":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró...","id":"20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c161e731-200a-4057-bdb7-75c086e13e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","timestamp":"2021. január. 27. 08:03","title":"20 órára leállt a vonatközlekedés egy kínai városban, mert Flash-alapú rendszert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt vakcinák magyarországi engedélyezését.","shortLead":"Rendeletmódosítás készül a Népszava értesülése szerint, ami automatikusan lehetővé teszi a más országokban már használt...","id":"20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=babd6152-5791-4bc0-9603-38b41c877948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad121c95-019f-4623-aa4a-8227b5551e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kinai_vakcina_engedelyezes_ogyei_kormanyrendelet","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Népszava: A gyógyszerhatóság nélkül engedélyezné a kormány a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb valaki, annál jobban látja az azonnali cselekvés szükségét. ","shortLead":"Több mint 1,2 millió embert kérdeztek meg szerte a világon a klímaváltozásról, és kiderült: jellemzően minél fiatalabb...","id":"20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5093b8f-5c2f-46e2-94af-129e01c6c0c2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210127_Minel_fiatalabb_valaki_annal_inkabb_zavarja_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"Minél fiatalabb valaki, annál inkább zavarja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]