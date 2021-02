Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök.","shortLead":"Az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij feleségét egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő...","id":"20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c303d219-d54d-4df9-846c-7cef47b780f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a803ab5-3315-468b-995e-8e8f9e18fcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Orizetbe_vettek_Julija_Navalnajat","timestamp":"2021. január. 31. 15:19","title":"Őrizetbe vették Julija Navalnaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","shortLead":"Vélhetően egy bolida jutott a légkörbe.","id":"20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244747c1-e0fb-4b1d-9396-7f72e1194e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76771972-c1ee-4905-a149-d5783806f87f","keywords":null,"link":"/elet/20210131_hangrobbanas_meteor_bolida_tuzgomb_somogy_megye","timestamp":"2021. január. 31. 11:34","title":"Hangrobbanást okozott egy tűzgömb Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","shortLead":"Az ápolónőként dolgozó Lisa Enroth 12 ezer jelentkezőből lett kiválasztva.","id":"20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50272ce1-fd19-4594-ae95-65c1ccb33f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaa4b37-81b1-4113-9b49-c945565ca899","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vilagitotorony_goteborgi_filmfesztival_apolono","timestamp":"2021. január. 31. 14:22","title":"Világítótoronyban nézhet meg 70 filmet a Göteborgi Filmfesztivál egyetlen meghívottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. Az eljárást az elmúlt évtizedekben számtalan kritika érte. ","shortLead":"Az LMP és Bencsik János független országgyűlési képviselő is törvényjavaslatot nyújtott be a vagyonnyilatkozatokkal...","id":"20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7699be-680b-4b01-95f0-118532ed4b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe2565-b7d3-4019-9064-ded1e8778ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Holnap_ejfelkor_hozzak_nyilvanossagra_a_kepviseloi_vagyonnyilatkozatokat","timestamp":"2021. január. 30. 16:38","title":"Holnap éjfélkor hozzák nyilvánosságra a képviselői vagyonnyilatkozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","shortLead":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","id":"20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feac574-b6e9-4246-9c4b-2a6ff1f42c47","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:03","title":"Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén található Afrínban - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén...","id":"20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf913ae9-9494-448d-954b-080675ccf21c","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","timestamp":"2021. január. 30. 20:32","title":"Merénylet Szíriában: többen életüket vesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer támogató aláírás kell hozzá.","shortLead":"Tízezer támogató aláírás kell hozzá.","id":"20210131_fovarosi_kozgyules_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fbe8bb-c862-4aca-9676-ea685f62efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_fovarosi_kozgyules_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2021. január. 31. 13:21","title":"Tavasztól bárki alakíthatja a Fővárosi Közgyűlés napirendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott a modellváltás kérdésében.","shortLead":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott...","id":"20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f00fc8-893f-4fa7-b64c-5006640fee28","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","timestamp":"2021. január. 31. 15:46","title":"Az SZTE korábbi dékánja szerint utódjának le kell mondania, mert megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]