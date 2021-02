Különös módszerrel, egy mikrofonokat is magában foglaló rendszerrel igyekszik továbbfejleszteni a pontosságáról, valamint gyorsaságáról híres japán szupervonat, a Sinkanszen menetidejét és biztonságát az üzemeltető West Japan Railway Company (JR West) – írta a Nikkei nevű oldal.

A Sinkanszen-vonatokat most is remek teljesítmény mellett működtetik, késni szinte egyáltalán nem szoktak. A társaság mégis elkötelezett amellett, hogy a szerelvényeket a jövőben se érje rossz szó. Ehhez elsősorban hallgatózásra van szükség, mert a vállalat szerint az esetleges meghibásodásokat pusztán hangokból is ki lehet szűrni.

Részben ezért is mikrofonozta be az Oszakát Kijúsúval összekötő vonalat a JR West. A hiperérzékeny eszközöket a sínek közelében, de még biztonságos távolságban helyezte el a cég. A készülékek elsősorban a vonatok kerekei által keltett zajt figyelik és rögzítik, majd a keletkező audiofolyamot az NTT Data nevű cég segítségével dolgozzák fel.

A különleges rendszerben a mesterséges intelligenciának is komoly feladat jut, azokat a hangokat ugyanis, amelyek rendellenességre utalhatnak, az algoritmus próbálja kiválogatni. Az így létrejövő alkategóriát azonban már a társaság emberi munkatársai értékelik, és ők is döntenek róla, találtak-e olyan furcsaságot, amely miatt szükség van az adott szerelvény átvizsgálására.

Az adatalapú karbantartás a cég szerint egyrészt gazdaságosabb, másrészt pontosabb eredményekkel szolgál.

