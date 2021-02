Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","shortLead":"A Putyin-korszak legerőteljesebb tiltakozó akciója volt a letartóztatott ellenzéki politikus melletti kiállás.","id":"20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d16fc17-2f8d-4e3b-aa8f-f419188117c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Navalnijtuntetes_Tobb_mint_otezer_embert_tartoztattak_le_Oroszorszagban","timestamp":"2021. január. 31. 21:57","title":"Ötezernél is több embert vettek őrizetbe a Navalnij melletti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék inkább érdekeltek a bizonytalanságban, ezért nem lehet rájuk számítani a menekülthelyzet megoldásában – erről Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés igazgatója beszélt a Sonntagsblattnak.","shortLead":"Orbánék inkább érdekeltek a bizonytalanságban, ezért nem lehet rájuk számítani a menekülthelyzet megoldásában – erről...","id":"20210202_Sonntagsblatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa7781-b5cd-4068-bdb0-ed49a801ae98","keywords":null,"link":"/360/20210202_Sonntagsblatt","timestamp":"2021. február. 02. 08:30","title":"Német elemző: Orbánra hiába vár az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap, de hosszú távon igencsak ronthatja képességeinket.\r

","shortLead":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap...","id":"sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d4c3d3-141c-45b6-b12d-115b03742b4b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","timestamp":"2021. február. 01. 07:30","title":"Csökkenő libidó, elhízás, feledékenység: csak pár dolog, amit az alváshiány okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel a propagandaminiszterrel kötött házassága előtt. A csak néhány hónapja gazdává vált 28 éves nő a szüleivel együtt több mint hatszáz, de személyesen is több mint kétszáz hektárnyi borsodi erdőre, mezőre, szántóra és egyéb mezőgazdasági földterületre tett szert - a gigantikus vételárból azonban csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek. ","shortLead":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel...","id":"20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272d401-3c70-465b-93e7-87734cefb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","timestamp":"2021. február. 02. 18:02","title":"Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirokos Rogán Antal új felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","shortLead":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","id":"20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba267d-db80-4e54-8dec-9905172fca1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 11:18","title":"Fekete-Győr András meglepődött, hogy gazdagabb Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik ősszel. De hogy melyik etapban jön több érdekesség, az idén változhat.","shortLead":"Idén is két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez. Az első május környékén válhat elérhetővé, a másik...","id":"20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec5810d-270e-48b2-8524-ccee09bf2ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_microsoft_windows_10_21h1_21h2_frissites_update","timestamp":"2021. február. 02. 15:33","title":"Már dolgoznak az új Windows 10-en, hamarosan ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett: a koronavírus, a Barcelona katasztrofális anyagi helyzete, és egy eldurvuló elnökválasztási kampány.","shortLead":"Valóban világrekord összeget keres az FC Barcelona focistája, de az ezen való felháborodáshoz három tényező is kellett...","id":"20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc9396a4-9669-41d1-a9dc-b231d37bc1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111bebd-48b9-4c57-bcdd-362411fd1225","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_lionel_messi_szerzodes_555_millio_barcelona","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Valaki jól járhat Lionel Messi rekordszerződésének kiszivárogtatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]