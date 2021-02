Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül készült, igen nagy teljesítményű chipkészlete dolgozik. A Google is erre az útra lépett, és hamarosan a teljes termékpalettája elérhető lesz ezeken a komputereken.","shortLead":"Egyre több szoftver és szolgáltatás érhető el közvetlenül az Apple azon gépeire, amelyekben már a vállalat házon belül...","id":"20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63651935-ab9d-47f4-a8aa-b6bd59dd61d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ca954-855b-441f-a269-7dc76710dd40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_google_drive_backup_sync_file_stream_apple_m1_processzor_nativ_futtatas","timestamp":"2021. január. 31. 16:03","title":"Ráhajtott a Google az Apple M1-es gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak szenátor óvhatja meg az ügyrend megsértése miatt a határozatot, valamint a modellváltást „kierőszakoló” ITM-nek kell a döntéshozatal jogszerűségét ellenőrizni. Sakk-matt. ","shortLead":"Zavaros szavazással döntöttek a Szegedi Tudományegyetem sorsáról pénteken, de jogorvoslati lehetőség alig van. Csak...","id":"20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726f5ad1-e0d0-4b1c-9748-228184b6801a","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_szegedi_egyetem_modellvaltas_szavazas_itm","timestamp":"2021. február. 01. 14:18","title":"Kifogásolható módon született döntés a szegedi egyetemi modellváltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették, ám darabjai aktualitást hordozó üzeneteikkel világszerte ma is a színházi repertoár részei.","shortLead":"Egyszerre volt befelé forduló individualista és világmegváltó. A 100 éve született svájci író műveit sokszor temették...","id":"202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7158aaa6-0cea-499a-bbcb-7ebc230281d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cec08c8-e45e-4c49-81a5-a1c1a6f577ca","keywords":null,"link":"/360/202104__friedrich_durrenmatt__lelkes_keleteuropa__mai_formulak__orok_darab","timestamp":"2021. február. 01. 17:00","title":"Ünnepelték is, támadták is, de Dürrenmatt dacol az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított hipotézissel áll elő: európai katona lehetett az első beteg.","shortLead":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított...","id":"20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b53efb-1ee7-4d90-9cf2-ee395b1ac206","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","timestamp":"2021. február. 02. 12:03","title":"Ki vadászta le magának először az AIDS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz semmilyen a kapcsolatuk a helyi közösség tagjaival.","shortLead":"A kórokozó eredetét kutató szakemberek csak a kínai partner által szervezett látogatásokon vehetnek részt, és nem lesz...","id":"20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c56fb065-8747-4f70-8c4f-3f1c62add159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba78ac94-248d-4a61-ba17-837734e60743","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_who_vuhan_piac_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 31. 22:26","title":"Meglátogatta a piacot a WHO tudóscsoportja, ahol az első koronavírusos eseteket jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]