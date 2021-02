Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint az agrárkamara egyik megyei elnökéé. Ő nem tagadta, hogy valóban tőle vásárolt a tárca.","shortLead":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint...","id":"20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8955c95-75cc-4380-8583-8902da31d449","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","timestamp":"2021. február. 02. 12:21","title":"Átlátszó: Az agrárkamara megyei elnökétől vette a Külügyminisztérium az ajándék krumplit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","shortLead":"Sőt, egész Európában csak három focistáért fizettek többet.","id":"20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae0434-04d1-4506-a764-5dbf180f0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a21bbf-47d0-44f3-87e0-534d83bd7f21","keywords":null,"link":"/sport/20210202_Szoboszlai_Dominik_rb_leipzig_igazolas","timestamp":"2021. február. 02. 15:26","title":"Szoboszlai Dominik lett a tél legdrágább igazolása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég, hogy megakassza. A tárgyalás legkorábban májusban folytatódhat, de kérdés, hogy ez csak monológokból álló helyzetértékelés lesz-e vagy valódi párbeszéd, miközben nem csak politikai, de gazdasági érdekek is közbeszólnak.","shortLead":"Nincs elég szövetségese a magyar kormánynak, hogy lezárja a hetes cikk szerinti eljárást, ahhoz viszont van épp elég...","id":"20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ac3838-f281-4349-8f67-60a1221bda8b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Jogalom1_Hetes_cikk_atombomba_hasznalati_utasitas_nelkul","timestamp":"2021. február. 02. 11:35","title":"Hetes cikkel a magyar kormány ellen: atombomba, használati utasítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly című számos nyelvre lefordított könyvének legnagyobb értéke az, hogy ha nem is millióknak, de legalább ezer embernek visszaadta a halálát azzal, hogy rekonstruálta az életüket.","shortLead":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly...","id":"202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2ba44-c83c-46e7-8f0b-77d816c9da45","keywords":null,"link":"/360/202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","timestamp":"2021. február. 01. 12:00","title":"A kötél volt a \"méltó\" halál - Az első auschwitzi női transzport története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","shortLead":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","id":"20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd0490-86d0-4f8c-be44-3f01e3179bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","timestamp":"2021. február. 01. 13:42","title":"Nem csitul a járvány Izraelben, meghosszabbították a lezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát a koronavírus sem tudta megtépázni.","shortLead":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát...","id":"20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08732865-4740-4a00-8eeb-60d1c07930a5","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","timestamp":"2021. február. 03. 05:33","title":"Itt az új Forbes-lista: Mészáros Lőrinc vagyona már 500 milliárd forinthoz közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27928839-d7d4-44c8-83bd-77ef75a7d2fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint tömegével védik meg a munkahelyeket.","shortLead":"A miniszter szerint tömegével védik meg a munkahelyeket.","id":"20210201_szijjarto_gyartamogatas_falco_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27928839-d7d4-44c8-83bd-77ef75a7d2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c883fa4f-8c58-4b3d-9ba0-f0f4a93f93b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_szijjarto_gyartamogatas_falco_zrt","timestamp":"2021. február. 01. 13:50","title":"Szijjártó: 1,2 milliárddal támogatja egy faipari cég beruházását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai...","id":"20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98329ef3-611b-4026-8da4-4ad6cfebc1ec","keywords":null,"link":"/360/20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 03. 07:56","title":"Radar360: A csúcson száll ki Bezos, börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]