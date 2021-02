Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szállodai dolgozónak pozitív lett a koronavírustesztje, így több száz embert küldenek másodszor is karanténba.","shortLead":"Egy szállodai dolgozónak pozitív lett a koronavírustesztje, így több száz embert küldenek másodszor is karanténba.","id":"20210203_Tenisz_karanten_Australian_Open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2126f-e41d-4766-ae99-7c758844197f","keywords":null,"link":"/sport/20210203_Tenisz_karanten_Australian_Open","timestamp":"2021. február. 03. 15:37","title":"Megint karanténba kerültek a teniszezők az Australian Open előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","shortLead":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","id":"20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e94ae-979a-4bd8-a5e0-2e6bae9bccee","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","timestamp":"2021. február. 03. 09:08","title":"Ismét fel lehet ajánlani az 1 százalékot Iványi Gáborék egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","shortLead":"A Aung Szan Szú Kjí otthonában állítólag illegálisan beszerzett, engedély nélkül használt kézi adóvevőket találtak.","id":"20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc25802b-bb85-4254-bf7b-7cdcb1770f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819b57d-c161-480b-8a9e-c6d19e3dd600","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_aung_szan_szu_kji","timestamp":"2021. február. 03. 12:56","title":"Vádat emelt a mianmari kormányfő ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára az oltás alkalmazásának.","shortLead":"Februárban 1,8 millió brit vakcina érkezik az országba. Csütörtökön döntenek arról, hogy 65 év lesz-e a felső korhatára...","id":"20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929c2d0-5409-4e80-9589-0768d3485567","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Spanyolorszag_OxfordAstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. február. 03. 21:21","title":"Spanyolországban nem használják az Oxford/AstraZeneca-vakcinát a legidősebbeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","shortLead":"„A felajánlást megköszöntük, de nem éltünk vele” – reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium.","id":"20210203_banglades_vakcina_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ea243-8bd4-4c3d-ae90-acaebf9b59d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_banglades_vakcina_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 20:40","title":"Nem kér a kormány a bangladesi ajándék vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is felköszöntette szülinapján. ","shortLead":"A 75 éves Beatrice-frontember nem foglalkozik az őt a celebségéért kritizálókkal, és örült neki, hogy Orbán Viktor is...","id":"20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0e4297-4377-4460-8004-719707c1b533","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Nagy_Fero_Egy_nalam_tehetsegtelenebb_ne_mondja_mar_meg_nekem_hogy_mi_a_rock_nroll","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Nagy Feró: „Egy nálam tehetségtelenebb ne mondja már meg nekem, hogy mi a rock n’roll”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]