Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32e5fcf3-2df1-4f70-b62c-7059664cd6c5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-világjárvány nem törli el a föld színéről a filmszínházakat, az emberek a válság után ismét járnak majd moziba – véli a Berlinale volt igazgatója.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-világjárvány nem törli el a föld színéről a filmszínházakat, az emberek a válság után ismét járnak majd...","id":"20210202_A_mozi_visszater_de_masmilyen_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e5fcf3-2df1-4f70-b62c-7059664cd6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812eb89c-435d-479c-8bb0-70df258504d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_mozi_visszater_de_masmilyen_lesz","timestamp":"2021. február. 02. 08:30","title":"„A mozi visszatér, de másmilyen lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni az ellene kormányzati hátszéllel zajló lejárató kampányt, miután halálos fenyegetéseket is kapott. Portré-interjú Krekó Péterrel.","shortLead":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni...","id":"202104_kreko_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472e5a9-0ecd-4bc6-b703-13875b7c22d9","keywords":null,"link":"/360/202104_kreko_peter","timestamp":"2021. február. 02. 13:00","title":"Krekó Péter: \"Mostantól is azt fogom mondani, amit gondolok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját kezébe vette a távoli oltóanyagok jóváhagyását. \r

","shortLead":"Egyre több ország vet be unortodox trükköket, hogy hamarabb tudja beoltani lakosait. Magyarországon a politika a saját...","id":"20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b27ad016-3078-4c96-b71d-242112089fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867e865-ccf1-447b-9a9d-b7605659d052","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_keleti_portyazas_utan_vakcina_lesz_eleg_de_bizalmat_nem_vasarolt_hozza_a_kormany","timestamp":"2021. február. 03. 13:00","title":"A keleti portyázás után vakcina várhatóan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","shortLead":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","id":"20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e23c0a-ca17-43ac-b15c-749491e42b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","timestamp":"2021. február. 03. 10:31","title":"Ilyen, amikor a buszmegállónál 300 körüli tempóval száguld el egy Bugatti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","shortLead":"A francia autóversenyző a Dale Coyne Racinghez szerződött.","id":"20210203_romain_grosjean_indycar_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c2d74-a14c-402b-b72f-229b5cc57445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78acf800-3c7e-4530-a72c-0eedf89c0683","keywords":null,"link":"/sport/20210203_romain_grosjean_indycar_f1","timestamp":"2021. február. 03. 17:40","title":"Az F1-ből kiszorult Grosjean az IndyCarban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni értük. Egy adásvétel nem úgy zajlott, ahogy tervezték.","shortLead":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni...","id":"20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2335f1-3c28-4a80-9fa2-c6afe2ae7ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"8 év börtönt kaphat a játékos, aki meglépett egy Counter-Strike-os késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba kerülhet, mint a Galaxy Z Fold2. De természetesen több minden lesz benne.","shortLead":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba...","id":"20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571009a-b20f-4744-a377-3897368791cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","timestamp":"2021. február. 02. 10:03","title":"Összerakták a pletykákat, így nézhet ki a Samsung Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]