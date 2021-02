Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelés órák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","shortLead":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelés órák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","id":"20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7c57d-abc5-4935-bb0b-f5e28b901866","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","timestamp":"2021. február. 04. 10:21","title":"Nem elég „férfiasak” a férfiak, a kínai kormány aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","shortLead":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","id":"20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e027a-9ff4-44e1-90f0-dc2e4843a942","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","timestamp":"2021. február. 04. 10:04","title":"Átadták a világ legmagasabb körhintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","shortLead":"A kormánykommunikáció mellett a vadászati kiállítás és az állampapírok reklámozására is nagy pénzek mentek el.","id":"20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608b6d52-50a1-4046-a32b-a2f7eec7aa9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b5714-5786-4a39-83cc-237f09855dad","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_allami_kommunikacio_kiadasok","timestamp":"2021. február. 02. 15:42","title":"Közel 18 milliárd forintot költöttek állami kommunikációra 2020 utolsó negyedévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","shortLead":"Mindösszesen tíz példány készült belőle. ","id":"20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6772b-443f-4b15-ae12-b1e7a7016884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff7490b-adab-400e-8889-eabdbdf4313b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Brabus_Rocket_900_loerovel","timestamp":"2021. február. 04. 04:18","title":"180 millióért eladó egy egészen extrém, 900 lóerős Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","shortLead":"Mintha egy vadászgép zúgna el mellettünk. ","id":"20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c87fbeb-7b3b-4d4d-a6c0-1f2f48ea146a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e23c0a-ca17-43ac-b15c-749491e42b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Ilyen_amikor_a_buszmegallo_elott_elhuz_300zas_tempoval_egy_Bugatti__video","timestamp":"2021. február. 03. 10:31","title":"Ilyen, amikor a buszmegállónál 300 körüli tempóval száguld el egy Bugatti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit állampolgárok csak kivételes esetben utazhatnak be az országba.\r

","shortLead":"Brit állampolgárok csak kivételes esetben utazhatnak be az országba.\r

","id":"20210203_Ausztria_ingazok_virusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fb3e4-9219-48bd-99da-8cd598718b55","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Ausztria_ingazok_virusteszt","timestamp":"2021. február. 03. 19:14","title":"Ausztria az ingázóknak is kötelezővé teszi a vírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a Neuralink nevű agy-számítógép interfész munkálatai, legalábbis erre utal az a beszámoló, amelyet maga Elon Musk osztott megy online beszélgetésen.","shortLead":"Jól haladnak a Neuralink nevű agy-számítógép interfész munkálatai, legalábbis erre utal az a beszámoló, amelyet maga...","id":"20210202_elon_musk_neuralink_majom_agy_videojatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5cad31-1ddd-4eeb-8c7a-76cf3e53c4e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_elon_musk_neuralink_majom_agy_videojatek","timestamp":"2021. február. 02. 19:54","title":"Elon Musk azt állítja, hogy egy majom agyába mikrochipet rakott, amely így a gondolataival irányíthat egy videojátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]