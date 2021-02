Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","shortLead":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","id":"20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e027a-9ff4-44e1-90f0-dc2e4843a942","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","timestamp":"2021. február. 04. 10:04","title":"Átadták a világ legmagasabb körhintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik pörgetését.","shortLead":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik...","id":"20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc2dae-ebbc-421a-9f3a-f59f44b0e837","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","timestamp":"2021. február. 04. 14:03","title":"Új funkción dolgozik az Instagram, máshogy kell majd nézni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiahatóság szerint alkalmatlan időben és nem megfelelő korhatári besorolás mellett hangzottak el “a szexualitást direkten tárgyaló beszélgetésrészletek”.","shortLead":"A médiahatóság szerint alkalmatlan időben és nem megfelelő korhatári besorolás mellett hangzottak el “a szexualitást...","id":"20210204_radio_1_mediahatosag_buntetes_balazsek_szex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecde900d-d872-4450-8012-1373f13469c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_radio_1_mediahatosag_buntetes_balazsek_szex","timestamp":"2021. február. 04. 18:42","title":"Másfél milliós büntetést kaptak Balázsék, mert rosszkor beszéltek a szexről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","shortLead":"A kormányfő hosszú ideje tart ilyen beszédet, általában az Országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdete előtt.","id":"20210203_orban_viktor_orszagertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b249f9ff-73b0-4022-9d93-92c3dae62331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a824fc8-6b38-4a6e-869a-88797711206c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_orban_viktor_orszagertekelo","timestamp":"2021. február. 03. 14:35","title":"Még nem dőlt el, tart-e Orbán online országértékelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Úgy érezték, eljött az idő, hogy az eddiginél komolyabb kárenyhítést kérjenek. 13 pontos javaslatukat már elküldték a Pénzügyminisztériumnak. Attól tartanak, az éttermek fele húzhatja le a rolót.","shortLead":"Úgy érezték, eljött az idő, hogy az eddiginél komolyabb kárenyhítést kérjenek. 13 pontos javaslatukat már elküldték...","id":"20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c84a5-b05e-4c72-bd88-85c4b409787e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_turizmustamogatas_vendeglatas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 14:00","title":"A turizmustámogatás fű alatti osztogatása volt az utolsó csepp a magyar vendéglősöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald Trump erre nem hajlandó.","shortLead":"Szeretnék hallani, ahogy eskü alatt is tagadja a volt elnök, hogy szerepet játszott a Capitolium ostromában. Donald...","id":"20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101ffe3-6f02-453f-b741-5887031f4eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_trump_tanuvallomas_impeachment","timestamp":"2021. február. 05. 06:52","title":"Impeachment: tanúvallomásra kérték Trumpot, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani, hogy valós vagy hamis információkat tartalmaznak-e.","shortLead":"A TikTok szeretne gátat szabni azon videók terjedésének, amelyekről a tényellenőrzők nem tudták megállapítani...","id":"20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339a5738-c2ef-469f-8331-9d631b9e59e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_tiktok_kamu_video_figyelmeztetes_tenyellenorzes","timestamp":"2021. február. 03. 16:03","title":"Új figyelmeztetés jelenik meg a TikTokon, ha valaki kamu videót akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]