[{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik, egyfajta képhamisításról van szó. Ennek eredt nyomába egy újságíró, több szakértőt is felkeresve.","shortLead":"Elképesztő részletességű fotók készíthetők a Holdról a Galaxy S21 Ultra 100x-os zoomjával. Sokan azonban úgy vélik...","id":"20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29833e-7ff4-42af-8c4b-c630b5fe04dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_samsung_galaxy_s21_ultra_hold_fotozasa_space_zoom_100x","timestamp":"2021. február. 04. 11:03","title":"Utánajártak, hogy tényleg hamisak-e a Samsung Galaxy S21 Ultra Hold-felvételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka László pedig felerészben tulajdonosa lett a szegedi lakásnak - derül ki a politikusok 2020-as vagyonbevallásaiból.","shortLead":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka...","id":"20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76092424-3d9d-42c5-9db7-e0432dbdb653","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","timestamp":"2021. február. 04. 13:01","title":"Tüttő Katának 14 fővárosi ingatlanja van, a pécsi polgármesternek aranytömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt a fertőzéssel szemben.","shortLead":"A brit kutatók által fejlesztett koronavírus-vakcina az újabb eredmények alapján három hónapig tartó védettséget nyújt...","id":"20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df5fc5-8454-4594-96c1-313b7f07b9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_astrazeneca_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. február. 03. 10:51","title":"Az AstraZeneca vakcinájából egy oltás 76 százalékos védelmet ad, és a vírus továbbadásának esélyét is csökkenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","shortLead":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","id":"20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d731747a-406d-43f7-b313-31eb30d9aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","timestamp":"2021. február. 03. 09:24","title":"Nem csoda, hogy kíváncsiak lettek a rendőrök Csanádpalotánál erre a BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7517b949-9555-4602-b011-342505109172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is kibírják.","shortLead":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is...","id":"20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7517b949-9555-4602-b011-342505109172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a56d9-5ee2-4fc7-a8ae-ea2d6dc6da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","timestamp":"2021. február. 03. 12:45","title":"Az orosz katonák új ruháin egy nagyobb lövedék sem üt majd lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire, amelyek árfolyama az egekbe emelkedett. A shortoló befektetési alapok óriásit buktak, de a kisbefektetők nagy lelkesedésének is sírás lehet a vége. ","shortLead":"Példa nélküli spekulációt indítottak el amatőr befektetők az amerikai GameStop videójáték-kereskedő részvényeire...","id":"202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a6f32a0-3be8-4a25-babc-1642844c4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dddbc-3811-4260-bae2-f072cc3723ce","keywords":null,"link":"/360/202105__gamestop__tozsdelaz__amatorok_aprofik_ellen__csordaszellem","timestamp":"2021. február. 04. 19:00","title":"A piacok és a szabályozók sem voltak felkészülve a kisemberek összefogására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]