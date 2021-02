Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra hőlégballon-felszállót telepítenek.","shortLead":"További turistalátványosság veszélyezteti a Városliget zöldjét és nyugalmát. Az érintetlen Mimóza-dombra...","id":"20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9b9d1-7ec8-420a-b9ac-f03266ab8c96","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Holegballonfelszallo_is_epul_a_Varosligetben","timestamp":"2021. február. 06. 17:59","title":"Hőlégballon-felszálló is épül a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó Magyarországon a Telex által gyűjtött adatok szerint. ","shortLead":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó...","id":"20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14bb831-48f6-4aac-9166-2d18b4752b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","timestamp":"2021. február. 06. 16:22","title":"Még mindig az Opelt és a Suzukit keresi a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","shortLead":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","id":"20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56345b7f-0498-470e-95a9-221a1ddba80f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","timestamp":"2021. február. 05. 18:02","title":"Ügyvédi felszólítást kapott Varga-Damm Andrea, miután posztolta Rogán Barbara fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös ezen a héten sem volt.","shortLead":"Ötös ezen a héten sem volt.","id":"20210206_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb77e0e-9c30-4509-a4c9-cea42f9eda97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 06. 19:44","title":"Ezek az e heti lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrizetbe vett férfiak Budapesten és Kecskeméten terítették a kokaint.","shortLead":"Az őrizetbe vett férfiak Budapesten és Kecskeméten terítették a kokaint.","id":"20210206_Kokainkereskedoket_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e422763-0cfb-496f-ba8b-5662a578caaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kokainkereskedoket_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2021. február. 06. 10:05","title":"Kokainkereskedőket fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket feltalálója.","shortLead":"Hunyorogva is alig látni annak a kézikonzolnak a képernyőjét, amellyel a régi game boyos időknek állít emléket...","id":"20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb302992-018c-4bea-b761-9dfa8958ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf76a557-cc41-45f5-83a3-63ec39ce196c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_arduboy_nano_kezikonzol_nagyito_game_boy","timestamp":"2021. február. 06. 12:03","title":"Egy nagyítóra is szüksége lesz, ha játszana a legújabb konzollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\" – mondja Fördős Zé, akit 35 éves koráig olyan lámpaláz gyötört, hogy sosem hitte volna, hogy mások előtt szerepelni fog. Milyen felelősséggel jár az ismertség? Kell-e egészségesen főzni? Állást kell-e foglalni közéleti kérdésekben? És mi jó lehet egy világjárványban? Portréinterjú az RTL műsorvezetőjével.","shortLead":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\"...","id":"202105_fordos_ze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797d0cbd-d673-42e6-bef3-205ab50cae2f","keywords":null,"link":"/360/202105_fordos_ze","timestamp":"2021. február. 06. 13:30","title":"Fördős Zé: \"Nem szégyellem, látom benne az üzletet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","shortLead":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","id":"20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0c04d-f89e-461a-b356-f56da96aa6a3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","timestamp":"2021. február. 05. 17:07","title":"Megvan a világ legdrágább tehene, Victoria Beckhamről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]