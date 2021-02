Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. ","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt.","shortLead":"Eddig ott volt a neve a listán, most viszont eltűnt. Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","shortLead":"A német autógyártó 2020-ban 15 milliárd eurót költ az átállásra.","id":"20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e3fc19-e380-448d-9753-7b6fa075f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9522873-0fcb-40b3-9d29-8b0a7f4f5b18","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_A_Porsche_azt_szeretne_2030ra_mar_az_eladasaik_80_szazaleka_elektromos_auto_legyen","timestamp":"2021. február. 07. 15:16","title":"A Porsche azt szeretné, 2030-ra már az eladásaik 80 százaléka elektromos autó legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. Két esetben eljárás indult.","shortLead":"Pintér Sándort kérdezte Vadai Ágnes három ügyről is. ","id":"20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622f8f6f-f812-4e5f-ad19-a26bf68c90c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cb0dc9-d1ea-471b-9b45-1de65fb05a05","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_villamos_lamborghini_denever_mento","timestamp":"2021. február. 08. 19:57","title":"Eljárás indult a nagykörúti villamossíneken száguldó lamborghinis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért nem találta meg az eszközt ébredés után.","shortLead":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért...","id":"20210208_lenyelt_airpods_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27625a-9134-4f1e-8f07-8c72366c2b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_lenyelt_airpods_baleset","timestamp":"2021. február. 08. 19:03","title":"Mellkasi fájdalommal ment kórházba az amerikai férfi – ott kiderült, hová tűnt az AirPods egyik fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]