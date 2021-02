Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f10e1d-0332-4385-a101-51b2d54908d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 07. 13:03","title":"Feladta magát a rendőrségen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3073af-f76a-4c5b-8050-1a9eb810ccf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1272ff1d-4ac8-4178-9519-4c969be90548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Arokba_hajtott_egy_auto_Szolnoknal_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. február. 07. 16:34","title":"Árokba hajtott egy autó Szolnoknál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","shortLead":"Az előző elnök nem sokkal hivatali ideje lejárta előtt tette fel őket a listára.","id":"20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96098bb9-07c1-4372-8ac8-c5a8f993f664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d0ad3e-c0ac-4736-8e0f-3f0aaafeb688","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Torolne_a_Bidenkormanyzat_a_jemeni_lazadokat_a_terroristak_listajarol","timestamp":"2021. február. 06. 13:20","title":"Törölné a Biden-kormányzat a jemeni lázadókat a terroristák listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek. Közben összegyűlnek a környék kézművesei, hogy megünnepeljék az idős hölgy születésnapját. Emmi néni csodálatos élete harmadik, befejező rész.","shortLead":"Megismerhetjük, milyen klasszikus filmekben használták a szemüvegeket, amelyek Emmi néni budapesti üzletében készültek...","id":"20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58e475c5-537c-421b-a205-9a4b274bb53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9dd92-bef4-46f5-90ec-dcc8d1b239e2","keywords":null,"link":"/360/20210206_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 06. 19:00","title":"Doku360: 101 év észrevétlenül pörgött le, mint egy álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg: megérte-e átsétálni a pokolból a másik oldalra.","shortLead":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg...","id":"202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d468a09-e27e-4337-a9f8-38a61baab638","keywords":null,"link":"/360/202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","timestamp":"2021. február. 07. 10:00","title":"Könyörtelen mese lett az indiai Machbet a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","shortLead":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","id":"20210207_india_gleccserszakads","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873214ba-bc87-430e-b546-c22156200a8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_india_gleccserszakads","timestamp":"2021. február. 07. 19:29","title":"Már hét halottja van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]