[{"available":true,"c_guid":"a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","id":"20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0491d80-e6ca-42ed-8672-f31eb2d9219b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","timestamp":"2021. február. 08. 14:04","title":"Meghalt Farkas Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","shortLead":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","id":"20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b57b40-bfd3-41d4-b3d8-99e712a3ab23","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","timestamp":"2021. február. 08. 12:29","title":"Eladó Magyarország egyik első pizzázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Philippe Dam","category":"360","description":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok uralkodnak az állami kórházakban, írja szerzőnk, a Human Rights Watch munkatársa. Vélemény. ","shortLead":"A kormány ahelyett, hogy biztonságossá tenné az egészségügyi intézményeket, elkendőzi, hogy rémes higiénés állapotok...","id":"20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c940a984-355e-4b31-a267-72e338060cca","keywords":null,"link":"/360/20210208_A_magyar_koronavirusos_betegekre_rejtett_veszely_leselkedik_a_korhazakban","timestamp":"2021. február. 08. 11:00","title":"HRW: Rejtett veszély leselkedik a koronavírusos betegekre a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","shortLead":"A cseh édesanya 500 koronás büntetés kapott, a rendőrök duplaannyit fizettek az élelmiszerekért.\r

","id":"20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba651e99-cc82-4fbd-b473-33ed451a0f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d626d-2c98-4cbf-85e3-26458131e777","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Csehorszag_bolti_tolvaj_tapszer","timestamp":"2021. február. 09. 04:55","title":"Tápszerlopáson ért nőnek vásárolt be három cseh rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","shortLead":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","id":"20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5f7bfe-3360-4e17-935a-3c56571f799b","keywords":null,"link":"/sport/20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2021. február. 08. 07:29","title":"A Tampa Bay nyerte a Super Bowlt, Tom Brady hetedszer bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja a közösségi médiában – figyelmeztet az amerikai fogyasztóvédelem. A szakhatóság tömeges adatlopásoktól tart.","shortLead":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja...","id":"20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969565e1-191a-4a9d-b37d-dd0ee02e0510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","timestamp":"2021. február. 08. 08:03","title":"A magyaroknak is érdemes lesz megfogadniuk a szabályt, amelyre az első beoltottakat figyelmeztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feleségével alapítottak közösen céget, de ez nem jelenti, hogy felhagyna jelenlegi munkájával. ","shortLead":"Feleségével alapítottak közösen céget, de ez nem jelenti, hogy felhagyna jelenlegi munkájával. ","id":"202105_panda_consulting_vallalkozik_aszovivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c43d1f-6077-496d-bad9-5174a56edde1","keywords":null,"link":"/360/202105_panda_consulting_vallalkozik_aszovivo","timestamp":"2021. február. 07. 11:15","title":"Családi vállalkozást indított Győrfi Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját korlátozták, most pedig az oltóanyagok kerültek sorra. Világszerte dühöng az oltásnacionalizmus, és ennek nemcsak a fejlődő országok ihatják meg a levét, hanem a fejlettek is, mert az aránytalanság miatt lassabban áll talpra a világgazdaság.","shortLead":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját...","id":"202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd490e3c-412d-4230-b2a5-3b0e0c128c34","keywords":null,"link":"/360/202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","timestamp":"2021. február. 07. 13:30","title":"\"Katasztrofális erkölcsi kudarc\" az oltásnacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]