Január 14-én mutatta b a Samsung az idei évre szánt első csúcstelefon-családját, a Galaxy S21-eket. Mint minden hasonló különlegesség esetében az iFixit csapata elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mennyire könnyen javítható a készülék (ezúttal a három fős család legolcsóbb tagja, a Galaxy S21), ezért darabjaira szedte. Amúgy nem ez volt az első „teardown”, amelynek áldozatul esett az újdonság, korábban már atomjaira szedték.

Az iFixit vizsgálata rögtön pozitívumokkal indult, olyanokkal, amelyek az első pillanatban nem feltétlenül látszanak annak. A Galaxy S21-nek ugyanis – eltérően a Galaxy S21 Ultrától - műanyag hátlapja és lapos képernyője van, és manapság ezek nem feltétlenül ismérvei egy csúcskategóriás készüléknek. Ezúttal viszont a telefon javára szolgálnak, ugyanis egyszerűbb eltávolítani a műanyag hátlapot, mintha az üvegből készült volna, a lapos kijelző pedig csökkenti a képernyő megrepedésének kockázatát, amikor megpróbálják elválasztani a középső kerettől.

© YouTube/iFixit

Azt is pozitívumként értékelték az iFixitesek, hogy számos alkatrész moduláris és szabványos típusúak a csavarok, azonban ezzel ki is merültek az előnyök. A legfájóbbnak azt tartották, hogy azokat a részeket a legnehezebb eltávolítani, amelyek valószínűleg legelőször fognak elkopni vagy megsérülni. A kijelző, még ha viszonylag könnyen el is távolítható, nagyon törékeny, az akkumulátort pedig nagyon tartja a ragasztó. Féltik még az USB-C portot is, amit - fejhallgató-csatlakozó hiánya miatt – a rendeltetésszerűnél gyakrabban fognak használni.

A Galaxy S21 végül 4 pontot kapott a maximális 10-ből (legkönnyebb javítás), aminél még az iPhone 12 is többet (6/10) kapott. Ez annyiban „szégyen”, hogy az Apple eszközei hírhedten nehezen javíthatók.

