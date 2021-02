Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét tervezi piacra dobni az Apple.","shortLead":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét...","id":"20210209_apple_vr_szemuveg_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb3e06-4aad-4905-b9b8-54169a2a8ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_apple_vr_szemuveg_ar","timestamp":"2021. február. 09. 09:03","title":"Milliós árcédulát kaphat az Apple csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt kellett fizetnie a társaságnak, hogy elmulasztotta tájékoztatni az utasokat, de az is megtörtént, hogy a késés miatt a taxi vagy a szállás költségét állta.","shortLead":"Közzétette a MÁV-csoport az elmúlt tíz év ellenőrzéseinek és hatósági eljárásainak listáját. A leggyakrabban amiatt...","id":"20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cabd7-0158-4022-a93c-b0aabd7f15a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_mav_birsag_keses_utastajekoztatas_vonat_vasut","timestamp":"2021. február. 10. 10:40","title":"Tíz év alatt majd százszor kellett fizetnie a MÁV-nak késés vagy rossz utastájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár az előző évek átlagának megfelelő eredményekről beszélt, ami szerinte azt bizonyítja, sikeres volt a köznevelés a járványhelyzet alatt.","shortLead":"A köznevelési államtitkár az előző évek átlagának megfelelő eredményekről beszélt, ami szerinte azt bizonyítja, sikeres...","id":"20210209_maruzsa_zoltan_felveteli_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c06dcba-8586-4088-a1e6-fb369b111236","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_maruzsa_zoltan_felveteli_eredmenyek","timestamp":"2021. február. 09. 13:45","title":"Az elmúlt évek leggyengébb felvételi eredményeit írta le átlagosnak Maruzsa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mozgalmas lesz az időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz az időjárás.","id":"20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7658c9e2-91ce-4c8c-8753-57d69691bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","timestamp":"2021. február. 10. 05:08","title":"Eső, ónos eső, havazás, hófúvás – szerdán mindent bevet a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","shortLead":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","id":"20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce818505-16c7-4533-ac7e-2e5ac5174653","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","timestamp":"2021. február. 10. 12:46","title":"Kiütötte az autójával a vasúti fénysorompót egy férfi, akinek soha nem volt jogosítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz a keddi időjárás.","id":"20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d75913-cf72-4ae2-89c2-d15bdef89f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d5afa-aea2-4d44-8550-615f08b5d9d4","keywords":null,"link":"/idojaras/20210209_iivatar_havazas_onos_eso_figyelmeztees_meteorologia","timestamp":"2021. február. 09. 07:22","title":"Zivatarra, havazásra, ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","shortLead":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","id":"20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d90efe5-a6a5-4757-9847-bf97643777be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","timestamp":"2021. február. 10. 08:03","title":"Több millió androidos telefonra kerülhetett vírus egy appfrissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]