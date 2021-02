Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d235f37-38e5-4de8-8bb1-bf919c2dae15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük nagy szükség van rá, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közösségei egymásra találjanak és együttműködjenek. ","shortLead":"Szerintük nagy szükség van rá, hogy az atomizált alkotótársadalom sorsára hagyott közösségei egymásra találjanak és...","id":"20210209_A_FreeSZFE_Egyesulet_szolidaritasat_fejezi_ki_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_novendekeivel_es_mestereivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d235f37-38e5-4de8-8bb1-bf919c2dae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf58a2a-fe49-429e-b382-531f5f7b08e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_A_FreeSZFE_Egyesulet_szolidaritasat_fejezi_ki_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_novendekeivel_es_mestereivel","timestamp":"2021. február. 09. 18:20","title":"A Freeszfe Egyesület szolidaritását fejezi ki a Molnár Antal Zeneiskola növendékeivel és mestereivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra emeli. Hogyan? Erről kérdezte a Der Spiegel a BioNTech vadonatúj németországi gyárának főnökét.","shortLead":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra...","id":"20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d589bcb-bd78-44a5-8710-ac78576bd486","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","timestamp":"2021. február. 09. 15:32","title":"BioNTech: Harmadik védőoltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","shortLead":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","id":"20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d78a-da8c-4cd6-9ab5-f9177b8eb8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","timestamp":"2021. február. 10. 11:25","title":"Banki ügyintéző segített 62 milliót lenyúlni egy ügyfél számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap leköszönő főszerkesztője családi okok miatt lép hátra.","shortLead":"A lap leköszönő főszerkesztője családi okok miatt lép hátra.","id":"20210209_Foszerkesztot_valtott_a_Nepszava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c759fd9-68d6-4d93-b6c8-d564dd2c3852","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Foszerkesztot_valtott_a_Nepszava","timestamp":"2021. február. 09. 12:29","title":"Főszerkesztőt váltott a Népszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint az ellenzéki és független vezetésűeknek.","shortLead":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint...","id":"20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a16a4-b661-43ce-993b-f60624b9dd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","timestamp":"2021. február. 09. 12:27","title":"Megvan 2020 egyenlege: a kormány a fideszes önkormányzatok zsebét tömködte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","shortLead":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","id":"20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5efd52-812c-4a4e-950d-1436c592fe7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 13:03","title":"Szöulban a koronás háziállatokra is 14 nap karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]