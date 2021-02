Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A 71 éves fesztivál történetében most először lesz két magyar alkotás világpremierje a versenyben.","shortLead":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást...","id":"20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4450f686-2045-4eeb-95fe-7a98d1acf931","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","timestamp":"2021. február. 11. 11:53","title":"Két magyar rendező filmje is versenybe száll a berlini Arany Medvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","shortLead":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","id":"20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f6961e-0a3a-4d5b-984e-ec1be6f58489","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 10. 13:14","title":"Elképesztő hosszúságúra nyújtotta a műtéti várólistákat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","shortLead":"A magyarországi roncstemető helyszínén egy magyar youtuber forgatott.","id":"20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69d7f89e-43c5-456e-8728-6d7e1deaa23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecaa886-66b2-4263-ae30-b6b7502983a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_autotemeto_magyarorszag_roncs","timestamp":"2021. február. 11. 12:51","title":"Autótemetőt találtak Magyarországon, tele van roncsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","shortLead":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","id":"20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82e2db-9a48-4677-bb39-ee4e76a3223b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","timestamp":"2021. február. 10. 14:54","title":"Tíz év börtönt kaphat Nagy-Britanniában, aki megsérti a beutazási rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","shortLead":"Teherán bejelentette, hogy megkezdik az ország második saját fejlesztésű, koronavírus elleni védőoltásának vizsgálatait.","id":"20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680cda0a-6cdc-49a9-8f5a-d26ea109f590","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_koronavirus_vakcina_iran_vedooltas_razi_cov_pars","timestamp":"2021. február. 10. 09:03","title":"Jön az újabb vakcina – ezúttal Iránból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","shortLead":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","id":"20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aa02f1-b47c-414a-9140-48b218c3253c","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"André Kertész soha nem látott képei kerültek elő egy világhírű magyar artista fiókjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d20751-90a2-4b4c-b41b-701a89568e3f","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hol egy kanál vízbe fojtanák, hol felfalnák egymást a Malcolm és Marie szereplői az Eufória című sorozat alkotóinak új filmjében. Az amerikai film magyar operatőre, Rév Marcell képei viszont túl sokat mutatnak meg belőlük.","shortLead":"Hol egy kanál vízbe fojtanák, hol felfalnák egymást a Malcolm és Marie szereplői az Eufória című sorozat alkotóinak új...","id":"20210210_malcolm_es_marie_kritika_netflix_zendaya_john_david_washington_rev_marcell_sam_levinson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d20751-90a2-4b4c-b41b-701a89568e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbe3c70-b6b3-4b86-982b-991b49d3110d","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_malcolm_es_marie_kritika_netflix_zendaya_john_david_washington_rev_marcell_sam_levinson","timestamp":"2021. február. 10. 20:00","title":"Nem a gyilkos indulat, csak a kamera buktatja le ezt a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]