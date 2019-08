Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a49521-3d00-436c-81f9-7682eab740a5","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole – a francia Mezőgazdasági Érdemrend lovagi fokozatát ezúttal nem egy derék francia szakács, hanem egy indiai érdemelte ki.\r

","shortLead":"Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole – a francia Mezőgazdasági Érdemrend lovagi fokozatát ezúttal nem egy derék...","id":"20190815_Francia_erdemrend_a_bengali_sefnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a49521-3d00-436c-81f9-7682eab740a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07d34b4-6aa7-4593-8ea7-9762c0169dbb","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Francia_erdemrend_a_bengali_sefnek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:56","title":"Francia érdemrend a bengáli séfnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön tette elérhetővé a YouTube a Music és a Premium csomagok kedvezményes árait a felsőoktatásban tanulók számára.","shortLead":"Csütörtökön tette elérhetővé a YouTube a Music és a Premium csomagok kedvezményes árait a felsőoktatásban tanulók...","id":"20190815_youtube_premium_youtube_music_premium_elofzietes_ar_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae8c888-25ca-4ef7-afeb-e225f0394e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_youtube_premium_youtube_music_premium_elofzietes_ar_kedvezmeny","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:08","title":"Jóárasította fizetős szolgáltatásait a YouTube, örülhetnek az egyetemisták és a főiskolások is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46439eff-d81a-48be-a5d0-96819d625333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gödöllőn építi első új éttermét a McDonald’s magyar tulajdonosa.","shortLead":"Gödöllőn építi első új éttermét a McDonald’s magyar tulajdonosa.","id":"20190815_Mar_epul_az_elso_ScheerMcDonalds_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46439eff-d81a-48be-a5d0-96819d625333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54dd0d12-e500-42bd-9f3b-1e48beb06db6","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Mar_epul_az_elso_ScheerMcDonalds_etterem","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:47","title":"Már épül az első Scheer-McDonald’s étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","shortLead":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","id":"20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1134a5a7-2429-4a0a-822f-13005dcb2adc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:29","title":"Ez ám a gólyahír: hét kisgólya nőtt fel egy fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","shortLead":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","id":"20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1713c-960a-4ed0-bfbe-52c89010148e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:03","title":"14 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet ez a két nagyszerű játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","shortLead":"A Bloomberg számolgatott az ötlet elhangzása után.","id":"20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151daf01-cba9-4fa8-bc85-b351a194116f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Mennyiert_tudna_megvenni_Trump_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:22","title":"Mennyiért tudná megvenni Trump Grönlandot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy majdnem teljesült.","shortLead":"Vagy majdnem teljesült.","id":"20190816_Minden_legiutas_alma_teljesult_egy_amerikai_ferfinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d55ff7-939b-41e6-a23f-d2567af05a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cab624f-79e4-460e-9a23-9f7646bb50ee","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Minden_legiutas_alma_teljesult_egy_amerikai_ferfinak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:33","title":"Minden légiutas álma teljesült egy amerikai férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két Fitbalance-rendezvényhez, valamint a Nemzeti Futóversenyhez. Rogán Antal korábban az ügyben azt mondta, szerinte abban, hogy az állam ingyenes sportrendezvényeket támogat, nincs semmi különös.","shortLead":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két...","id":"20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8b7e0-def2-48c4-94dd-f7cb361d6eb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:00","title":"Kis híján félmilliárd forint közpénzt kaptak a Rogán Cecíliához köthető sportesemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]