[{"available":true,"c_guid":"397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","shortLead":"A szabályozás szerint a jövőben elküldik azokat a hallgatókat, akik túllépik a rendes tanulmányi idő másfélszeresét. ","id":"20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397a8c0b-4e0e-42e7-932e-cc2e53e553d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cef3b31-327f-4977-b3cf-c594f2cdb836","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Egyetemi_rendorseg_torveny_Gorogorszag","timestamp":"2021. február. 12. 06:17","title":"Elfogadták az egyetemi rendőrség létrehozására vonatkozó törvényt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik idő előtt hunytak el.\r

","shortLead":"Nem csak az ismert zenei producernek állítanak emléket, de azoknak a pszichés problémákkal küzdő embereknek is, akik...","id":"20210211_avicii_emlekhely_stockholm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd40f4-31d8-41e9-8f9b-1251bfee57da","keywords":null,"link":"/elet/20210211_avicii_emlekhely_stockholm","timestamp":"2021. február. 11. 20:46","title":"Avicii-emlékhely lesz Stockholm központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek. Számos honfitársunk is hozzászólt.","shortLead":"Van egy folyamatosan frissülő világtérkép, ahol országokra lebontva lehet böngészni, hol mit bántak meg az emberek...","id":"20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cef913fd-03b4-4619-89eb-5e0a170613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704e4965-070c-4d32-8142-ec92f8e0d557","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Mit_bantak_meg_nagyon_a_magyarok","timestamp":"2021. február. 11. 10:52","title":"Mit bántak meg nagyon a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","shortLead":"A vers címe Edit. A kéziratot el fogják árverezni.","id":"20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b68f5-8c67-4c9e-9100-1d936ce94fe5","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_ismeretlen_Jozsef_Attila_vers_edit","timestamp":"2021. február. 11. 06:22","title":"Egy eddig ismeretlen József Attila-versre bukkantak egy notesztöredékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmagyarázta, miért nem mondott ellent Orbán Viktor miniszterelnöknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma. ","shortLead":"Gulyás Gergely elmagyarázta, miért nem mondott ellent Orbán Viktor miniszterelnöknek az Emberi Erőforrások...","id":"20210211_Gulyas_Ellentmondas_eseten_Orbannak_van_igaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe8243-ca24-44c8-81e5-985e7972f641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e6b6f-8bb3-450c-b71c-320de6ba9cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Gulyas_Ellentmondas_eseten_Orbannak_van_igaza","timestamp":"2021. február. 11. 14:41","title":"Gulyás: Ellentmondás esetén Orbánnak van igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","shortLead":"A tesztelést az kérheti, aki budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.","id":"20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148a984-b0c2-45d3-b8a2-d9152e87360b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_budapest_ingyenes_teszteles","timestamp":"2021. február. 11. 18:54","title":"A fővárosnál tízezer ingyenes vírustesztre lehet jelentkezni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","shortLead":"Viccesen kezdődött a texasi bíróság egyik tárgyalása.



","id":"20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd162ce-2306-4bee-91fe-4652c3246026","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Macskafilterrel_jelentkezett_be_az_onlinetargyalasra_egy_ugyved","timestamp":"2021. február. 10. 09:09","title":"Macskaarccal jelentkezett be egy ügyvéd az online tárgyalásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]