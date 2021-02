Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás adataiból kiderült, több lépést is megtett a gyilkosság időpontjában.","shortLead":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás...","id":"20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f382d1-efb2-4671-8467-a8bf17133d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","timestamp":"2021. február. 11. 16:13","title":"A lépésszámláló cáfolta meg a feleségét meggyilkoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak ellentmondó dolgokat magyaráznak nekik a koronavírussal kapcsolatban. Megnéztük, milyen lehetőségek vannak.","shortLead":"Ahogy az állami kommunikáció nem egyértelmű, úgy a diákok is sokszor azzal szembesülnek, hogy a tanárok egymásnak...","id":"20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e48aae-d897-4967-ba22-b532288c75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe23210d-faed-4913-a9d1-024e3bb41e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_pedagogusok_virustagadas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 10. 13:00","title":"Mit tehetünk, ha a gyerek tanára vírus- és oltástagadó nézeteket terjeszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős befektetők ugrásra készek.","shortLead":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős...","id":"20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737885b-4477-4b5e-9553-a1bcd36f35d3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","timestamp":"2021. február. 10. 15:00","title":"Két éve még az ellenkezőjét gondolta, most dobra verné a budavári lakásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett mesterséges intelligenciát is át lehet verni egy újfajta trükkel.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai arra figyelmeztetnek: még a legjobb, a deepfake videók kiszűrésére fejlesztett...","id":"20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ece454-e33f-4ce7-a38b-ea3a0d3afa93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dccd5a-2b48-4fe5-b288-7ee7f99d1478","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_deepfake_video_technologia_kamu_video","timestamp":"2021. február. 10. 11:43","title":"Rájöttek a kutatók, hogyan lehet átverni a kamuvideókat kiszűrő programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","shortLead":"A Filmintézet négymillió forinttal támogatja a forgatókönyv-fejlesztési pályázatot.

","id":"20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847cfeb9-e30e-4c9d-ab06-6c4d476f15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f9d1a-eef6-4dd7-8ac3-2a12e6c8b696","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Film_Aranybulla_Rakay_Philip_forgatokonyviro","timestamp":"2021. február. 11. 12:48","title":"Film készülhet az Aranybulláról, Rákay Philip lesz az egyik forgatókönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceec7448-d877-4114-9eb9-47244c5a280a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A 25 éves nő a rendőrség szerint öngyilkos lett.","shortLead":"A 25 éves nő a rendőrség szerint öngyilkos lett.","id":"20210210_jerome_boateng_exbaratno_szakitas_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceec7448-d877-4114-9eb9-47244c5a280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c55945-3e39-4e42-af39-6621cfba22a0","keywords":null,"link":"/elet/20210210_jerome_boateng_exbaratno_szakitas_ongyilkossag","timestamp":"2021. február. 10. 17:49","title":"Szakításuk után egy héttel holtan találták Jerome Boateng exbarátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik négy dalukat.","shortLead":"A zenekar tagjai annyira távol voltak egymástól, hogy külön színpadon játszották el a Győrfi Pált, a Paolót és másik...","id":"20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=371e3245-565d-4101-b7bd-21b555f14ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab41a10-e840-41a3-94fd-cf7449287b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Abszolut_tavolsagtarto_minikoncertet_mutatott_be_az_Audioshake","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Abszolút távolságtartó minikoncertet mutatott be az Audioshake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]