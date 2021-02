Többféle összehajtható okostelefont is bevezethet ebben az évben a Samsung. Az egyik új szabadalma arra utal, hogy a csúsztatható okostelefont ötletét sem veti el.

A holland LetsGoDigital oldal bukkant rá egy Samsung szabadalomra, amely egy dupla csúszkával ellátott, kihúzható okostelefont mutat be. Ezzel a módszerrel is megnövelhető ugyanis a kijelző mérete. A szabadalmat nagyjából egy évvel ezelőtt nyújtották be a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez (WIPO), és a napokban, január 21-én tették közzé. A szabadalmaztatott technológia jobb megjelenítése érdekében Jermaine Smit, azaz Concept Creator egy sor termékképet készített az említett forrás számára. A 3D megjelenítéseknél feltételezték, hogy a hátlapon nem lesz második képernyő.

© LetsGoDigital

A szabadalom egy két oldalra (balra és jobbra) kihúzható okostelefont mutat, és meglepő módon megemlíti a kettős képernyő lehetőségét is, az elülső és a hátsó rész egyidejű mozgásával. A szabadalom szerint a kijelző mérete 30 százalékkal nagyobb lesz, ha jobbra is, és balra is kihúzzák, azaz egy 6”-es eszközből pillanatok alatt egy 8”-es válhat, azaz nagyjából 30 százalékkal lehet nagyobb a megjelenítő. A legkompaktabb formában tehát egy viszonylag kicsi mobiltelefon áll rendelkezésre, azonban ha valaki produktívabban, és akár több alkalmazással szeretne dolgozni, akkor a kihúzott képernyő jelentheti a megoldást.

© LetsGoDigital/Concept Creator

Az ujjlenyomat-olvasó – a leírás szerint – a modell képernyője alá kerül, és szükség esetén további érzékelőket is tennének ide, például egy gesztusérzékelőt, egy giroszkópos érzékelőt, egy közelségérzékelőt és/vagy egy infravörös érzékelőt. A dokumentáció megemlít egy második rugalmas kijelzőt is, ez a hátoldalon lehet. Ebben az esetben viszont a telefon mindig a két kijelző valamelyikén fekszik, ami jelentősen megnöveli a karcolások és sérülések kockázatát. A szabadalmaztatott okostelefon váza is egyedülálló. A Samsung úgy döntött, hogy felül és alul egyfajta láncszemes rendszert integrál, amit szájharmonikaként lehet kihúzni.

A szabadalmi leírásban nem szerepel szelfikamera, ehelyett a frontoldali és a hátoldali kamerák integrációját említi. Azonban szóba kerül annak a lehetőség is, hogy a Samsung a jól bevált lyukasztott képernyőt használja, és mögé rejtse a szelfikamerát. Ez már bevált a Galaxy Z Fold esetében is, és egy ilyen kamerát viszonylag könnyű alkalmazni egy rugalmas kijelzőn. A hátsó kamerát függőlegesre tervezték, és több objektívet tartalmazna – gondoljunk csak a nemrég bemutatott Samsung S21 hármas kamerájára, amint azt a termék renderelései is szemléltetik.

© LetsGoDigital/Concept Creator

Egyébként nem ez az első eset, hogy csúsztatható telefonban gondolkozik a Samsung. A 2020-as CES-en már bemutatott egy olyan telefont, amelynek a kijelzőjét az egyik oldalon ki lehetett húzni.

