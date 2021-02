Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem tolonganak a háziorvosoknál a Szputnyik V oltóanyagért. Míg van, ahol gond nélkül összeállították a hét nevet tartalmazó listát, akad olyan praxis is, ahol senki nem élt a lehetőséggel. A háziorvosokra az eddigieknél is több teher hárul, most már azt is nekik kell megállapítaniuk, melyik páciensüknek merik teljes felelősséggel ajánlani az orosz vakcinát, ehhez azonban elmondásuk szerint nem kapnak elég információt. ","shortLead":"Nem tolonganak a háziorvosoknál a Szputnyik V oltóanyagért. Míg van, ahol gond nélkül összeállították a hét nevet...","id":"20210212_haziorvos_oltas_orosz_vakcina_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c241ea92-0e5a-4b73-848f-c32f5ffff4be","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_haziorvos_oltas_orosz_vakcina_szputnyik","timestamp":"2021. február. 12. 16:07","title":"„Elkezdtem összeállítani az orosz oltóanyagra jogosultak listáját, aztán feladtam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit az internetnek hála élőben hallhatott az egész világ.","shortLead":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit...","id":"20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c08412b-dcc8-43e2-a329-d2329c7525f3","keywords":null,"link":"/sport/20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","timestamp":"2021. február. 12. 08:39","title":"Lemondott a tokiói olimpia főszervezője, Mori Josiro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.","shortLead":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak...","id":"20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13108a9-32a2-4432-ad25-564bc53a5596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában

a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 19. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.

A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal.","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151a495-969f-465f-9bf0-fd60a83e67f6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2021. február. 12. 11:48","title":"Power 25 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje várhatóan Szél Bernadett lesz a körzetben.\r

","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje várhatóan Szél Bernadett lesz a körzetben.\r

","id":"20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ccfc0-a136-4131-a98a-a8af746e7177","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","timestamp":"2021. február. 12. 06:45","title":"Telex: Menczer Tamást indíthatja a Fidesz a Budakeszi-Budaörs választókerületben 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","shortLead":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","id":"20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9922-e89c-486b-b7f3-9a20bb63e2af","keywords":null,"link":"/360/20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","timestamp":"2021. február. 12. 19:00","title":"Seven Leaders címmel készítene musicalt a honfoglalásról a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","shortLead":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","id":"20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd0fa9b-0d30-4122-926d-35175bedb77d","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","timestamp":"2021. február. 13. 11:41","title":"Kiderült, hogy nem mérgezéstől halt meg a három baranyai rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás tévés 81 éves volt.","shortLead":"A legendás tévés 81 éves volt.","id":"20210212_Meghalt_Modos_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085ee3d-7915-4340-9294-276e8a3967c2","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Meghalt_Modos_Peter","timestamp":"2021. február. 12. 22:06","title":"Meghalt Módos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]