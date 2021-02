Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","shortLead":"A politikus mindenkit arra kér, oltassa be magát, neki pár hónapot biztosan várnia kell.","id":"20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70deb-a009-440c-8f8e-d4a10f8bc619","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Lazar_Janos_is_tulesett_a_koronaviruson","timestamp":"2021. február. 13. 16:04","title":"Lázár János is túlesett a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","shortLead":"Négy megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.","id":"20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb49c69-ba89-475d-b1f0-c6ff770d7147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812706cd-ccd0-4631-98f2-67d067ebaf15","keywords":null,"link":"/elet/20210212_extrem_hideg_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 19:25","title":"A fél országra figyelmeztetéseket adtak ki az extrém hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","shortLead":"Az ellenzéki rádió szerint a médiatanács elnökének soraiban \"alig lelhető fel a valóságnak megfelelő állítás\".","id":"20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0244305-c41c-4f74-9d9d-aed39ad24136","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_klubradio_mediatanacs_karas_monika","timestamp":"2021. február. 12. 20:22","title":"Klubrádió: A médiatanács jogtalanul, diszkriminatív módon járt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is az utolsók között az EU-ban, de az MNB nem aggódik, szerinte jó irányba haladunk. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. A magyar minimálbér továbbra is...","id":"20210214_Es_akkor_megtudtuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503877a8-76d6-4c09-9c2e-29ba8804b2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Es_akkor_megtudtuk","timestamp":"2021. február. 14. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, mennyire gazdagok a magyar szegények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni. Ízlelgessük hát, Áder János minap elhangzott szavait.","shortLead":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni...","id":"20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019d49ec-babd-4573-91ee-8e9c7904e526","keywords":null,"link":"/360/20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","timestamp":"2021. február. 13. 17:00","title":"Dobszay János: Áder megszólal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","shortLead":"A táplálkozásterápia csökkenti a kórházi betegek halálozási kockázatát - derült ki egy svájci kutatásból.","id":"20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217f1a0-caa8-4e22-b1fa-a7dc3ebbcdfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_taplalkozasterapia_korhazi_betegek_halalozasi_kockazata","timestamp":"2021. február. 13. 12:03","title":"Komolyabban kellene venni a kórházakban az étkezést, táplálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyar maszek kötödést és vietnami utcai árust egyesített a szászországi piac. A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faadf88c-241e-492b-8968-bc47aac531ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2369b6-4d15-4dd0-8927-d1132f4bd7aa","keywords":null,"link":"/360/20210213_The_Pullover_Connection_1991_februar_19","timestamp":"2021. február. 13. 16:30","title":"The Pullover Connection: egy sajátos magyar-német biznisz – 1991. február 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","shortLead":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","id":"20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd698ef-6ef7-4c51-a469-807e4c4d4e96","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","timestamp":"2021. február. 13. 07:50","title":"Donald Trumpot sokkal jobban megbetegítette a koronavírus, mint ahogy azt elárulták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]