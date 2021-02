Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is dolgozhatnak.","shortLead":"A díj befizetése után a mérnökök csak egy adatbázisba kerülnek bele, viszont ha ebben nem szerepelnek, akkor nem is...","id":"20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e29c9b-ad47-4290-ae8d-8fcbfda2bdb7","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_mernoki_kamara_nyilvantartasi_dij","timestamp":"2021. február. 13. 19:18","title":"Két és félszerese lett a mérnöki kamara nyilvántartási díja, amiért semmi nem jár cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6beaeca9-2086-4358-afb7-6f85e4f3f231","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha megvalósulna a projekt, négy óra alatt el lehetne jutni Londonból Belfastba.","shortLead":"Ha megvalósulna a projekt, négy óra alatt el lehetne jutni Londonból Belfastba.","id":"20210214_Alagut_EszakIrorszag_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6beaeca9-2086-4358-afb7-6f85e4f3f231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4717-121a-4baf-9181-e5988dd494c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Alagut_EszakIrorszag_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2021. február. 14. 17:36","title":"Alagút épülhet Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött. A teljesen megújult csarnoképületet a tervek szerint tanévkezdéskor vehetik birtokba az utasok.","shortLead":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött...","id":"20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdce82-d2fb-4c84-822d-b0577f2014dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","timestamp":"2021. február. 14. 08:20","title":"Fotókon mutatjuk a Nyugati pályaudvar elkészült tetőszerkezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge böngészőt, és felváltja a modernebb, Chromium-alapú változattal.","shortLead":"Áprilisban egy biztonsági frissítés keretében a Microsoft száműzi a Windows 10-es gépekről a „régi” Microsoft Edge...","id":"20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c65288d-f0b0-4ca2-ab05-7a2d77f765c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_microsoft_edge_legacy_eltavolitasa_windows_10_gepekrol","timestamp":"2021. február. 14. 10:03","title":"Ne csodálkozzon, ha eltűnik a böngésző a Windows 10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","shortLead":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","id":"20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd0fa9b-0d30-4122-926d-35175bedb77d","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","timestamp":"2021. február. 13. 11:41","title":"Kiderült, hogy nem mérgezéstől halt meg a három baranyai rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltásk kedv.","shortLead":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltásk kedv.","id":"20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd1ee2c-471a-483e-bb44-361946b5f03a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","timestamp":"2021. február. 14. 19:11","title":"Kevesebben oltatnák be magukat, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]