Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba az időpontokat.","shortLead":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba...","id":"20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c7078b-a6c2-43f5-a9ab-d2c3f31355d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Változik a műszaki vizsgáztatás Budapesten az ügyeskedők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni a klímavédelemért. Ő például fenntartható üzemagyagot vesz a magángépébe.","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni...","id":"20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de5197-ace0-485c-8b88-77769000b7b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","timestamp":"2021. február. 13. 15:40","title":"Bill Gates: Igen, én is magánrepülővel járok a klímakonferenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása megszűnik az eddig ismert módon, a Budapest FM 92,9 MHz-es frekvencián. A szerintük jogszerűtlen bírósági döntést maguknak kell végrehajtaniuk, szó szerint lekapcsolják saját adásukat. A sajátos szilveszterre hajazó utolsó vasárnapon a műsorvezetők és a hallgatók a műsorokban nosztalgiázva búcsúztatták az ismerős csatornájukat. ","shortLead":"Összegyűltek a munkatársak a Klubrádió óbudai stúdiójában, együtt várják az éjfélt, amikor a csatorna analóg sugárzása...","id":"20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29c04f4-98ce-4e1d-b076-9e1a1539914e","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Igy_szol_a_Klubradio_utolso_napjan","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Visszaszámolnak: éjfélkor a Klubrádiónak kell lekapcsolnia saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé mérhetnek majd plusz 10 fok közeli értékeket - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé...","id":"20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3aa12-ef7c-405f-a15d-254855590e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2021. február. 14. 17:45","title":"A mínusz 20-tól a plusz 10-ig - változatos időjárásunk lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0574b1d3-c899-48e5-bf93-777ba5e3fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 15. 09:16","title":"Koronavírus: 46 beteg hunyt el, 1337 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","shortLead":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","id":"20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dba5e2-3bf6-4f8e-a7d8-83452fcbdc41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","timestamp":"2021. február. 14. 12:06","title":"Figyelmeztet a rendőrség: új, végtelenül egyszerű trükkel próbálkoznak a csalók, hogy hozzáférjenek a bankszámlánkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]