Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","shortLead":"A 26 éves apa többek között kábítószert vásárolt a lopott pénzből.\r

","id":"20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacce607-af53-4eea-a9e6-bbd76579bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493df0c5-a75f-4e39-ac60-eb17f7b6bb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Jatekpisztoly_rablas_Szigetszentmiklos","timestamp":"2021. február. 17. 07:29","title":"Fia játékpisztolyával rabolt ki egy boltot egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","shortLead":"Az 51 éves férfinek azért is felelnie kell, mert molesztált egy 13 éves fiút a badacsonyi strandon.","id":"20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cd75-479c-4c11-91de-3ef16091ac32","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Kiskoru_meztelen_kep_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 17. 10:16","title":"Egy gyereknek fizetett egy férfi, hogy meztelen képeket készíthessen róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az A-Híd Zrt. szerint a híd műszaki állapotának romlása, az építőipari infláció és az euró árfolyamváltozása is megnövelte a költségeket.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint a híd műszaki állapotának romlása, az építőipari infláció és az euró árfolyamváltozása is...","id":"20210216_Felujitas_5_milliard_Lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a96a45d-f87a-496d-bf39-a300da646922","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_Felujitas_5_milliard_Lanchid","timestamp":"2021. február. 16. 13:11","title":"Elmondta a kivitelező, miért kerül 5 milliárd forinttal többe a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze egymástól, mint gondolnánk. Amikor az olyan nagy alkotmányokra gondolunk, mint a mi Szépművészetink vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, nyugodtan odaképzelhetjük melléjük a körúti, tekintélyes, klasszikus – erős páncélszekrényekkel rendelkező – banképületeket. ","shortLead":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze...","id":"20210216_Vihar_elotti_csond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d409df6-1bdd-4034-b96b-cd67bd0e06ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Vihar_elotti_csond","timestamp":"2021. február. 17. 12:40","title":"Vihar előtti csönd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK-ban a dokumentáció alapján kellene vizsgálni tételenként az oltóanyagot.","shortLead":"Az NNK-ban a dokumentáció alapján kellene vizsgálni tételenként az oltóanyagot.","id":"20210217_kinai_vakcina_sinopharm_dokumentacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e7ee-55f5-43d8-8db9-1d08bd0037d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kinai_vakcina_sinopharm_dokumentacio","timestamp":"2021. február. 17. 08:04","title":"Népszava: Nem érkezett meg a kínai vakcina dokumentációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert minden „kormánydöntés” függvénye. A nagyobb önkormányzatokkal a kormány egyesével fog tárgyalni az elvont bevételek kompenzálásáról március végéig, miközben már most el kellene fogadniuk az idei költségvetéseiket.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter meghallgatta az önkormányzati szövetség vezetőit, de nem ígért semmit, mert...","id":"20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93ba8d1a-91b4-48d4-b9f3-d9ae73c1d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68036e62-c5a5-4fbf-b455-d51e08e83e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Az_onkormanyzatok_szerint_Gulyas_Gergely_felhatalmazas_nelkul_targyalt_veluk","timestamp":"2021. február. 17. 17:59","title":"\"Mi történt itt ma? Semmi\" – mondták az önkormányzatok, miután Gulyás Gergellyel tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","shortLead":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","id":"20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e2780-1b38-4de4-ab2a-9cb50d88d6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","timestamp":"2021. február. 16. 14:17","title":"Felfüggesztett börtönt kapott az élettársát bántalmazó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet a világon.","shortLead":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet...","id":"20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53212941-5eb7-4cfb-b79a-89ca163a1ca4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","timestamp":"2021. február. 17. 15:03","title":"Egy úttörő kutatás miatt 90 embert fertőznek meg szándékosan a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]