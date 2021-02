Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","shortLead":"A Tombor András résztulajdonában álló cseh Aero Vodochody 12 repülőt gyárthat le Vietnamnak.","id":"20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53daa585-71d5-4d9f-b23b-19692231a216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733effec-a1f2-4ad1-b91f-dbefa65c8963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_vietnam_repulogep_tombor_andras_aero_vodochody","timestamp":"2021. február. 17. 17:10","title":"Orbán volt tanácsadójának cége sugárhajtású repülőkre kapott megrendelést Vietnamból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük, megint el kellett halasztani a turnéját. ","shortLead":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük...","id":"20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1a7b2-f085-4700-858a-d2836250faba","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","timestamp":"2021. február. 17. 16:50","title":"Kitűzték Celine Dion budapesti koncertjének az új dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","shortLead":"Jóllehet az Európai Bíróság még júniusban erre kötelezte Magyarországot, a mai napig nem módosították a törvényt.","id":"20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6f176c-228b-4e3d-aca4-b2256f9af5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040be2aa-14c2-4512-b97e-524df1a8ad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Megelegelte_a_varakozast_Brusszel_ujabb_eljarast_indithat_a_civiltorveny_miatt","timestamp":"2021. február. 17. 18:02","title":"Megelégelte a várakozást Brüsszel, újabb eljárást indíthat a civiltörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben járművekbe töltve üzemanyagként lehetne használni.","shortLead":"Powerpasta néven mutatták be a német Fraunhofer Intézet kutatói azt a masszát, amit reményeik szerint a jövőben...","id":"20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0291be16-f7de-4489-90f9-6c771c923b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23934728-8c75-4ff5-a42f-78fb6b091d6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_powerpaste_uzemanyag_hidrogen_uzemanyagcella_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. február. 17. 08:03","title":"Ezzel az új üzemanyaggal megoldanák az elektromos autók legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A bizonytalan időre prolongált kijárási tilalom idején az ellenzéki közvélemény a gondolkozást frusztrált ökölrázással, a megszégyenítés demonstratív, önigazoló rítusaival pótolja. Rosszkedvünk telét azonban csak részben magyarázza a járvány, a másik ok az alternatívák hiánya, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"A bizonytalan időre prolongált kijárási tilalom idején az ellenzéki közvélemény a gondolkozást frusztrált ökölrázással...","id":"20210216_Roth_Elza_A_NER_villamgyorsan_megoregedett_es_mi_is_vele_oregedtunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909c5bd5-f79d-489b-85d6-464ff9e67133","keywords":null,"link":"/360/20210216_Roth_Elza_A_NER_villamgyorsan_megoregedett_es_mi_is_vele_oregedtunk","timestamp":"2021. február. 16. 13:00","title":"Róth Elza: A NER villámgyorsan megöregedett, és mi is vele öregedtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","shortLead":"A Behemoth frontembere, Adam Darski évtizedek óta harcol a katolikus egyházzal és a lengyel kormánnyal is.","id":"20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e17ca6-2372-4351-b44b-1e349d6a8ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b897358-82c3-46b1-828b-3225b7afd938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Szuz_Mariakep_behemoth_nergal","timestamp":"2021. február. 17. 15:31","title":"Szűz Mária-képre taposott a metálzenész, elítélte a lengyel bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e57caf-95b6-41e2-9cf6-1491fbb028e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettest.","shortLead":"A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettest.","id":"20210216_orban_viktor_vedomaszk_maszk_uzbegisztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e57caf-95b6-41e2-9cf6-1491fbb028e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1da219-31c1-4da0-b6da-b229feebf2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_orban_viktor_vedomaszk_maszk_uzbegisztan","timestamp":"2021. február. 16. 16:45","title":"Orbán megköszönte az üzbégeknek, hogy tavaly 650 ezer védőmaszkot küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]