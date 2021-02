Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","shortLead":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","id":"20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd2bd3-7a4f-40d5-ad81-d0da7c9786c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2021. február. 22. 07:28","title":"Heten megsérültek egy balesetben Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb eredményeket ér el.","shortLead":"A Battle of Polytopia egy közepesen jó stratégiai játék, ám mióta Elon Musk is játszik vele, a kiadó egyre jobb...","id":"20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e06573-f561-4d8c-a2aa-4fafc9794fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_elon_musk_twitter_mobiljatek_polytopia","timestamp":"2021. február. 22. 10:46","title":"Elon Musk kiírta, mi a kedvenc játéka, azonnal milliók kezdték letölteni az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes dolgok vannak szerinte.



","shortLead":"A gyerekeink az iskolában olvasott művekből építik fel, milyenek is a nemi szerepek – véli a költő és a két műben rémes...","id":"20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb433b01-d275-4543-9dcb-b9129c237e55","keywords":null,"link":"/elet/20210220_A_nemi_szerepek_abrazolasa_miatt_az_Aranyembert_es_a_Barany_Boldizsart_venne_le_a_kotelezok_listajarol_Toth_Kirisztina","timestamp":"2021. február. 20. 17:05","title":"A nemi szerepek ábrázolása miatt az Aranyembert és a Bárány Boldizsárt venné le a kötelezők listájáról Tóth Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal megkérdezte a parlamentben, vizsgálják-e a hatóságok a fideszes képviselő és a csengeri örökösnő történetének befolyással üzérkedéssel kapcsolatos vetületét, Völner Pál szerint viszont Kósa ennek az ügynek a sértettje, és nem az elkövetője.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal megkérdezte a parlamentben, vizsgálják-e a hatóságok a fideszes képviselő és a csengeri örökösnő...","id":"20210222_volner_pal_csardi_antal_kosa_lajos_csengeri_orokosno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cca04e-853a-410c-917e-5cceb8ab8580","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_volner_pal_csardi_antal_kosa_lajos_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 22. 11:55","title":"Fideszes reakció Kósa Lajos örökösödési botrányára: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, és aki nem jelölt be sok ötös számot, az meg se nézze őket. ","id":"20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbecf98-070d-42cb-9713-b565ad38acc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Otos_lotto_az_otos_szam_jegyeben","timestamp":"2021. február. 20. 19:42","title":"Ötös lottó az ötös szám jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","shortLead":"A DK elnöke szerint jó döntés volt Fekete-Győr Andrást miniszterelnök-jelöltnek választani.","id":"20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39be1798-0ce2-4492-ba15-13d90714d0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_gyurcsany_ferenc_momentum_fekete_gyor_andras_valasztas_2022","timestamp":"2021. február. 22. 10:58","title":"Gyurcsány: Az egyetlen helyes döntést hozta meg a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt, mint Bill Clinton vagy Angela Merkel, nem beszélve a világ legkevesebb állampolgárával rendelkező Csendes-óceáni szigetig. Minden ország vezetőjétől zászlót kért és kapott: ebből alakította ki 25 éve a Zászlómúzeumot, amely most az önkormányzati megszorítás áldozata lehet.","shortLead":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt...","id":"20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52220a3-706b-409e-8abd-2a8a873c6b3a","keywords":null,"link":"/elet/20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"„Több mint 200 ország zászlóját kellene elégetni” – Veszélyben a zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]