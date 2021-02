Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket a társadalom által elvárt kép szerint. Ugyanakkor a ruhák lehetőséget adnak az önkifejezésre, hogy megmutassuk, kik vagyunk valójában. A világ legtöbb részén még most is egymás mellett jelenik meg ez a két szerep. Hogyan látják ezt a kérdéskört neves feministák?","shortLead":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket...","id":"20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d1b2d-20e5-4d8d-8f09-89324e4717a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","timestamp":"2021. február. 21. 19:24","title":"Miért akarok mindig új ruhát venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd forintot az államtól a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye, miután a miniszterelnök látogatóban volt az érseknél. A látogatás és az adásvétel között egy hónap telt el.","shortLead":"A Kalocsa egyházi épületegyüttese közé beékelődő, 27 szobás hotel megvásárlására és felújítására kapott 2 milliárd...","id":"20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c4afa0-fc2e-42e5-98fa-09724dcac7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d38b070-9c8f-4b04-b769-52335414e3c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_Orban_Viktor_meglatta_megszerette_es_megvetette_Kalocsa_egyik_impozans_epuletet","timestamp":"2021. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor meglátta, megszerette és megvetette Kalocsa egyik impozáns épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit az útról. ","shortLead":"Hajszál híján kerülte el a balesetet az a teherautó, amelyik egy eszetlen előzés miatt majdnem letolta a 74-es trolit...","id":"20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6d82b9-813c-44ca-a043-ce46ac5486b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237f2aaf-463c-414a-ad8c-663e176fddc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Majdnem_letolta_a_trolit_az_utrol_a_teherauto__video","timestamp":"2021. február. 21. 13:15","title":"Majdnem letolta a trolit az útról a teherautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház lakhatatlanná vált. ","shortLead":"A ház lakhatatlanná vált. ","id":"20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee68bf24-d85d-4a6a-9738-cfae6446b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67da6bdc-1ba7-4ad0-b48a-429a0544bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Ego_haz_gyali_csalad_tuzoltok","timestamp":"2021. február. 21. 21:02","title":"Kigyulladt egy gyáli ikerház, négyéves kislánnyal menekült a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi képviseletet nyújtva – megtámadhassák a tilalmat elrendelő, álláspontjuk szerint jogellenes szabályozást.","shortLead":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi...","id":"20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2515e5-f449-48dc-a190-376d8f1eeb13","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 22. 15:24","title":"A TASZ az Alkotmánybírósághoz fordul az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: görbék, seft, privátbank, sugallat, nerművészet. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c53a4a-dfd5-4640-8201-f09d7453f595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2aa25-0f5b-4922-a3aa-282cb2a6bb01","keywords":null,"link":"/360/20210221_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. február. 21. 19:00","title":" Az én hetem: Krusovszky Dénes unja az apokalipszist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

\r

","id":"20210222_Texas_iteletido_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa251ca-9f8b-4975-9b0e-00edbd727b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Texas_iteletido_energia","timestamp":"2021. február. 22. 05:34","title":"Már 76 halálos áldozata van a texasi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","id":"20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e04a7-c8dd-4284-8ee5-c214f8e6e04a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","timestamp":"2021. február. 22. 06:07","title":"Tavaszias időt hoz a hétfő, akár 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]