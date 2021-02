Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna. Előtte azonban hozzájárult, hogy az EU újabb szankciókat kezdeményezzen Oroszországgal szemben, bár szerinte ennek semmi értelme.","shortLead":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt...","id":"20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5887559-34fe-4393-b2b0-1683b10969a0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Szijjártó inkább elment szavazni, mint az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta a Kádár-rendszert, és társaival, Rogán Antallal és Mészáros Lőrinccel bűnözők.","shortLead":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta...","id":"20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2911c182-fc01-4f5d-b273-240ac1b3371a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","timestamp":"2021. február. 22. 09:15","title":"Fekete-Győr András: Orbán, Mészáros és Rogán büntetéséről az Új Magyarország jogállama dönt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem túl meglepő.","shortLead":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem...","id":"20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a625aa4-5777-4797-b8eb-de03adcf1781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","timestamp":"2021. február. 22. 10:03","title":"Vitán felül: ez most az amerikaiak kedvenc 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","shortLead":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","id":"20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f152c8d-2955-49cf-a607-659408c850a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","timestamp":"2021. február. 22. 16:30","title":"Március közepén nyithatnak fővárosi gyógyfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]