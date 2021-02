Az az állítás talán senkit sem lep meg, hogy egy szupermasszív fekete lyuk speciális tulajdonsága, hogy nagy. Ilyen például a Hattyú csillagképben található Cygnus X-1, amely az egyik legismertebb ilyen képződmény, és amelyet az elsők között fedeztek fel.

A kutatók azóta is folyamatosan tanulmányozzák, és most egy újabb érdekességgel álltak elő: sokkal nagyobb lehet, mint ahogy azt eddig gondolták. A The New York Times beszámolója szerint az eddigi mérések szerint a Cygnus X-1-et 15 naptömegű fekete lyukként tartották számon, a legfrissebb mérések alapján azonban úgy vélik, 21 naptömegű lehet.

Bár ez elsőre nem tűnhet soknak – főleg úgy, hogy léteznek több milliárd naptömegű fekete lyukak is –, ahhoz viszont elegendő, hogy a kutatók újragondolják a képződményekkel kapcsolatos modelljeiket. Már csak azért is, mert a megfigyeléseik során a Cygnus X-1 viszonyítási alap volt, a mostani különbséggel azonban a többi meghatározása is borulhat. Emellett azt a kérdést is felveti, hogy pontosan miként keletkezhetett a Cygnus X-1.

A tudósok szerint a fekete lyuk új tömege nem befolyásolja a világegyetemről eddig alkotott elképzelésünket.

