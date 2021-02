Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.

Az Apple 2020 végén kötelezővé tette az alkalmazások fejlesztői számára, hogy mutassák meg a felhasználóknak, az általuk fejlesztett szoftverek milyen adatokat gyűjtenek róluk. A Facebook hevesen tiltakozott a módszer ellen, nem véletlenül: a listát látva a Messenger igencsak sok mindenre kíváncsi.

Az információ felfedése azért is érzékeny terület a Facebook számára, mert a vállalat pénze tulajdonképpen ezekből az adatokból származik. Pontosabban abból, hogy az adatok felhasználásával lehetővé teszi, hogy a hirdetők bizonyos csoportok számára jelenítsék meg a reklámjaikat. Márpedig ha a felhasználók nem egyeznek bele az adatgyűjtésbe, az nagy érvágás lehet a cég számára.

Szigorúbb adatvédelmi megoldás jöhet az Androidra, korlátozhatja a Google a nyomonkövetést A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve adatokat gyűjtsenek róluk.

Hasonló üzleti modellt követ a Google is, ám a Facebookkal ellentétben a cég nem szállt bele az Apple-be. Igaz, nem is siette el az alkalmazásai frissítését – erre egészen mostanáig kellett várni – írja a BGR.

A lap beszámolója szerint nem meglepő módon a Google alkalmazásai is rengeteg információt gyűjtenek be a felhasználókról, ezeket pedig többféle indokkal teszik meg: van, amit a harmadik fél által megjeleníteni kívánt hirdetésekhez használnak, más adatok segítségével elemzéseket végeznek az app használatáról, megint másokkal testre szabott felhasználói élményt kínálnak vagy épp lehetővé teszik bizonyos funkciók működését. És természetesen nem maradhatott ki az "Egyéb" kategória sem, ami pedig gyakorlatilag bármilyen felhasználást takarhat.

Az alábbi összehasonlításból az is kiderül, hogy például a Gmail és a YouTube a hirdetések megjelenítéséhez nem ugyanazokat az adatokat gyűjti be a felhasználóktól. Mindkettő kíváncsi például a felhasználó tartózkodási helyére, vásárlásaira, keresési előzményeire vagy épp a kontaktlistájára, de a YouTube a böngészési előzményeket is regisztrálja.

A Gmail kíváncsisága annak fényében igen meglepő, hogy csupán egy egyszerű levelezőről van szó, miközben a YouTube köztudottan a reklámokról szól. Igaz, a Google itt is megjelenít jó néhány hirdetést.

© App Store

© App Store

A YouTube emellett nyomkövetőket is használ az alkalmazásában, amivel a felhasználó azonosítására használható információkat, valamint a kontaktjaira vonatkozó adatokat is lekéri.

© App Store

A Google ezeket az adatokat arra használja fel, hogy a harmadik féltől származó hirdetéseket jelenítse meg a felhasználók számára. A cég ugyanakkor hangsúlyozza, hogy magát az információt nem adja át ezeknek a vállalatoknak, azok csupán használhatják az adatbázist.

