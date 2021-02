Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","shortLead":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","id":"20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a9b9-00f6-4f37-bc4d-a7ce8bec565d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9913460-99e8-4335-83ec-e42ad2cc8f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Minden_a_hibridsegrol_szol_a_vadonatuj_Mercedes_Cosztalynal","timestamp":"2021. február. 23. 16:49","title":"Itt a teljesen megújult Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","shortLead":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","id":"20210223_median_atlag_kereset_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2961f-a418-48f6-8228-c3f2fa0c8e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_median_atlag_kereset_fizetes","timestamp":"2021. február. 23. 13:11","title":"75 ezer forinttal alacsonyabb a mediánbér az átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","shortLead":"A víruskutató szerint eddig sem léteztünk koronavírus nélkül.","id":"20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8afbaa0-0575-47d8-8c92-5ae0e73d7452","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_rusvai_miklos_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 24. 09:45","title":"Rusvai Miklós: Ne legyenek illúzióink, a vírus még évtizedekig velünk marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","shortLead":"Az alkotók a filmmel a fiatalokat szeretnék megcélozni. ","id":"20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2b37a5-a6e8-4906-957e-d96f652eb823","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Mucsi_Zoltan_narrator_Trianonrol_szolo_animacios_film","timestamp":"2021. február. 24. 16:51","title":"Mucsi Zoltán lesz a narrátora egy Trianonról szóló animációs filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik segíthetnek gátat szabni a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejegyzések terjedésének.","shortLead":"A Facebook több olyan funkciót is bevezet a közösségi oldalon, valamint a Messengerben és az Instagramon is, amik...","id":"20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=909aad12-00e4-4a5f-bbf4-ef2d6c69c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c4eef0-7af1-4dd9-a37b-4f37c08b3262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_facebook_gyermekek_vedelme_gyermekek_kizsakmanyolasa","timestamp":"2021. február. 24. 18:03","title":"Több új funkció is jön a Facebookra, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben vizsgált esetek közül alig két tucat végződött vádemeléssel. ","id":"20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5226a0-53b0-4918-bfb8-b6a3c0956dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Osszesen_egy_komolyabb_birosagi_itelet_szuletett_oratekeres_miatt_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 23. 13:40","title":"Gyakorlatilag büntetlenül megy az óratekergetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]