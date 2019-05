Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","shortLead":"Nem véletlen a milliárdos árbevétel.","id":"20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2388a5b5-0eea-4cea-9813-65c8b658f162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ce559-e565-4c4d-9cb4-802ded7cd905","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Igy_profital_a_NERbol_egy_Garancsi_Istvanhoz_es_Hernadi_Zsolthoz_kotheto_ceg","timestamp":"2019. május. 16. 12:33","title":"Így profitál a NER-ből egy Garancsi Istvánhoz és Hernádi Zsolthoz köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f","c_author":"D. J.","category":"itthon","description":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk őket: helyreállt a világ rendje.","shortLead":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk...","id":"20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0cd-d732-4145-96d5-fdd3f70fb666","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"A Vatikánban kóser a HVG címlapja, a Facebookon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a nyári szünet előtt dönteni fog a parlament az MTA kutatóintézeti hálózatának leválasztásról, mondta el Palkovics László miniszter az Atv-nek.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt dönteni fog a parlament az MTA kutatóintézeti hálózatának leválasztásról, mondta el Palkovics...","id":"20190514_Mar_juniusban_elvesztheti_kutatointezeteit_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b51d0e7-99a4-4ef1-a0a2-0db40af82779","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Mar_juniusban_elvesztheti_kutatointezeteit_az_MTA","timestamp":"2019. május. 14. 19:13","title":"Már júniusban elvesztheti kutatóintézeteit az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","shortLead":"A meghallgatáson elnézést kért az újságírótól. ","id":"20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498d9918-695f-4c81-b898-74750018774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299d9aa8-72af-4f67-b810-67466dfa85d0","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Buntetes_bokszolo_riporter_csok_interju","timestamp":"2019. május. 15. 17:28","title":"2500 dolláros büntetést kapott a bokszoló, aki interjú közben megcsókolta a riportert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs bennük aktuálpolitika, dátumok, azonosítható emberek – vallja a Verseim című kötetéért Libri Irodalmi Díjjal kitüntetett Szvoren Edina sajátos, elhallgatásokra, titkokra épülő írásairól. A szerdán kitüntetett novellista szerint a másik ember iránti közönyünk az életképességünk egyik záloga.","shortLead":"Nem szeretne tükröt tartani a társadalomnak, de bízik abban, hogy írásai a mai viszonyokról szólnak, akkor is ha nincs...","id":"20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8bbaf4-798a-49b3-aa06-62fd93144e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359402ed-c3c9-420d-9281-c7c0f3bf54d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_libri_irodalmi_dij_szvoren_edina_verseim","timestamp":"2019. május. 16. 06:30","title":"„Ahol túl sok a részlet, ott hiányérzetem támad” – interjú a Libri-díjas Szvoren Edinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5a7593-24fd-4466-acc9-cafc2eb2ae32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nádasdy Ádám fogta Katona József kétszáz évvel ezelőtt írt drámáját, a Bánk bánt, és fogyaszthatóvá tette. Magyarról magyarra fordítani azonban semmivel sem könnyebb, mint egy Shakespeare-darabot új fazonba rázni. Katona nagy kihívások elé állította Nádasdyt, de a végeredmény magáért beszél: olyan művet kaptunk, amelyhez talán a tanárok, diákok és a színházi rendezők is nagyobb kedvvel fognak hozzányúlni. ","shortLead":"Nádasdy Ádám fogta Katona József kétszáz évvel ezelőtt írt drámáját, a Bánk bánt, és fogyaszthatóvá tette. Magyarról...","id":"20190514_Vegre_valaki_leforditotta_magyarrol_magyarra_a_Bank_bant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b5a7593-24fd-4466-acc9-cafc2eb2ae32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91055eb4-1278-40ee-98c3-a5c1c92e258f","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vegre_valaki_leforditotta_magyarrol_magyarra_a_Bank_bant","timestamp":"2019. május. 14. 20:00","title":"Végre lefordították magyarról magyarra a Bánk bánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14440752-1e19-45a2-aedb-b00b74c7ec78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ elolvad, miközben a világ vezetői haragra és hazugságokra építik a hatalmukat, mondta a fesztivál elnöke.\r

\r

","shortLead":"A világ elolvad, miközben a világ vezetői haragra és hazugságokra építik a hatalmukat, mondta a fesztivál elnöke.\r

\r

","id":"20190515_Leostobaztak_a_vilag_vezetoit_a_cannesi_filmfesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14440752-1e19-45a2-aedb-b00b74c7ec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485da1d9-4cce-460d-9e2a-8b3459dcac0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Leostobaztak_a_vilag_vezetoit_a_cannesi_filmfesztivalon","timestamp":"2019. május. 15. 13:53","title":"Leostobázták a világ vezetőit a cannes-i filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény tehetetlen, az önkormányzat nem reagál.","shortLead":"A speciális nevelési igényű gyerekek nagyon érzékenyek a zajokra. A szülők többször jelezték a problémát, az intézmény...","id":"20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bebbbd-ba53-497d-aa89-5fb666b72c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4001333-8f36-417c-9b4f-3e9fece882d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Erd_autistak_zajok_iskola_epitkezes","timestamp":"2019. május. 15. 21:10","title":"Sírnak az autista gyerekek egy több mint egy éve tartó építkezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]